Стрілянина в редакції газети в США: п'ятеро загиблих, нападника затримали

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П'ятеро людей загинули, ще троє отримали важкі поранення в результаті стрілянини в редакції видання Capital Gazette в місті Аннаполіс штату Меріленд.

Поліція вже затримала нападника.

"Я можу підтвердити, що підозрюваного затримали. Зараз його допитують. Нам поки не відомо його ім'я, ми знаємо, що це дорослий білий чоловік", - повідомив журналістам представник поліції Райан Фрейшур.

За попередньою інформацією, чоловік стріляв з довгоствольної зброї, поліція поки ці дані не підтверджує. До такого виду зброї відносять гвинтівки та дробовики.

Пан Фрейшур підкреслив, що мотиви нападу на газету поки не відомі.

За інформацією телеканалу NBC, поліцейським вдалося встановити особу затриманого завдяки системі розпізнавання облич. В його будинку вже готуються провести обшук.

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У чоловіка знайшли фальшиві гранати та пристрій, який за даними поліції, міг бути вибухівкою. Його відправили на експертизу.

Працівників редакції газети евакуювали. Редактор видання Джиммі ДеБаттс написав у Twitter: "Я спустошений і моє серце розбите. Я в заціпенінні. Прошу, перестаньте просити мене про інтерв'ю та коментарі. Я не в тому стані, аби говорити, просто знаю, що журналісти та редактори @capgaznews щодня віддають роботі максимум. Немає 40-годинного робочого тижня, немає великих зарплат, тільки жага до того, аби розповісти історії про нашу спільноту".

Президента Дональда Трампа проінформували про цю трагедію. Він у своєму Twitter написав: "Мені повідомили про стрілянину Capital Gazette в Аннаполісі, штат Меріленд. Молюся про жертви та їхні сім'ї. Дякую всім працівникам екстрених служб, які перебувають зараз на місці події".

Capital Gazette - газета, власником якої є Baltimore Sun - найбільше щоденне видання в Америці.

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