Лідери ЄС досягли згоди щодо мігрантів. Чому саміт тривав усю ніч?

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Лідери Європейського Союзу досягли угоди щодо мігрантів після майже десятигодинних переговорів на саміті в Брюсселі.

Італія, до якої потрапляють тисячі мігрантів в основному з Африки, погрожувала ветувати результати саміту, якщо не отримає допомоги з цього питання.

Важкі переговори тривали до ранку п'ятниці задля досягнення компромісу.

В результаті лідери досягли згоди щодо створення нових міграційних центрів у країнах ЄС на "добровільній" основі.

Згідно з текстом досягнутої угоди, ці центри будуть визначити, хто є справжніми біженцями, а хто - нелегальними мігрантами, яких повернуть.

Однак, поки незрозуміло, які країни добровільно створять такі центри.

Спільна угода також передбачає обмеження руху мігрантів між країнами Євросоюзу.

"Після цього саміту Європа стала відповідальнішою і пропонує більше солідарності в цьому питанні. Сьогодні Італія вже не одна", - заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула на саміт з позицією, що ЄС потрібна масштабна угода щодо біженців, аби запобігти політичній кризі в її країні.

Поки не зрозуміло, чи достатньо тих заходів, які погодили на саміті. Пані Меркель повідомила журналістам після завершення переговорів, що Євросоюзу ще варто багато зробити, аби подолати розбіжності.

За її словами, питання міграції може стати визначальним моментом для ЄС.

28 країн Євросоюзу також домовились посилити контроль на зовнішніх кордонах та збільшити фінансові ресурси для Туреччини та Північної Африки.

Зокрема, планують створити табір для біженців в одній з північноафриканських країн.

В угоді також зазначається, що існує нагальна необхідність активізувати зусилля для "запобігання розвитку нових морських або сухопутних маршрутів" до Європи.

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