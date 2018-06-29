Два дні до перемир'я: кількість загиблих військових зростає

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За минулу добу на Донбасі загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Згідно з інформацією, один військовий загинув і одного поранено під час бойових дій в районі Світлодарської дуги. "Там із гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв наші позиції біля Світлодарська та Новозванівки", - йдеться в повідомленні штабу.

Напружена ситуація і в районі населеного пункту Південне на Горлівському напрямку. Саме там під час обстрілів загинули ще двоє військових, один отримав поранення.

Тривали бої і на донецькому напрямку, в районі населених пунктів Мар'їнка, Верхньоторецьке та Авдіївка. "На жаль, й тут не обійшлося без втрат. Один із захисників Авдіївки отримав несумісні із життям поранення", - повідомляє штаб ООС.

Окрім того, згідно з інформацією, продовжуються обстріли житлових кварталів поблизу лінії розмежування.

"Зокрема, 28 червня спостережна група СЦКК задокументувала черговий факт обстрілу населеного пункту. Цього разу ушкоджень зазнав приватний сектор міста Залізного, Бахмутського району", - йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

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Внаслідок вибуху міни у дворі приватного будинку дві цивільні людини отримали осколкове поранення, їх доправили до Торецької районної лікарні. В штабі додали, що стан здоров'я лікарі оцінюють як середньої важкості.

А 27 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил загинули троє українських військових, ще троє були поранені.

Бойовики застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Тоді найбільшу кількість обстрілів зафіксували на Маріупольського напрямку.

У зв'язку з цією ситуацією, українська сторона заявила про небажання противника сприяти деескалації ситуації.

Раніше тристороння контактна група в Мінську домовилася про припинення вогню з 1 липня у зв'язку з початком жнив.

Однак, досвід попередніх таких домовленостей свідчить, що перемир'я не дотримуються.

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