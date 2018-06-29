Візити до постійного лікаря знижують смертність - вчені

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мати постійного лікаря корисно для здоров'я

Пацієнти, які звертаються до одного і того ж лікаря, мають нижчий рівень смертності, стверджує дослідження.

Дослідники Університету Ексетер (Англія) вважають, що людський аспект медичної практики є "потенційно рятівним", але ним нехтують.

Аналіз показав, що дуже важливо, коли пацієнти бачать саме "свого" лікаря і ходять до нього.

Постійне ведення пацієнта одним лікарем є особливо корисним для пацієнтів з хронічними хворобами, тривалими проблемами з психічним здоров'ям та складними потребами.

Нові дані, які опублікувало медичне видання BMJ Open, базуються на результатах 22 досліджень в різних країнах, в тому числі в Англії, Франції, США, Канаді та Південній Кореї.

У 18 з них встановили, що контакт з одним і тим же лікарем у середньому протягом двох років призводить до меншої кількості смертей.

Дослідники вважають, що безперервність лікування має важливе значення, а тому йому слід надавати більш високий пріоритет в системі охорони здоров'я.

"Краще спілкування"

Професор Філіп Еванс з Ексетерського університету каже: "Довгострокове лікування відбувається, коли пацієнт і лікар постійно зустрічаються і знайомі одне з одним".

"Це призводить до кращого спілкування, задоволення пацієнта, дотримання медичних порад та зменшення використання лікарняних послуг".

Пан Денис Перейра Грей з медичного центру в Ексетері, який також працював над дослідженням, підкреслив, що пацієнти самі розуміють, який лікар для них кращий.

"До цього часу надання можливості пацієнтам обирати собі лікаря вважалося питанням зручності чи ввічливості", - вважає він.

Проте тепер, за словами дослідника, мова йде про якість медицини та про "питання життя і смерті".

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