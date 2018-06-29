Денисова: Україна готова до обміну 23 засуджених росіян на 23 українців
Українська омбудсман Людмила Денисова на прес-конференції в Москві заявила про готовність України обміняти 23 засуджених росіян на українських в'язнів в Росії. Про це повідомляють Українські новини.
"Ми готові забрати утримуваних громадян за процедурою екстрадиції. І в цьому нам відмовляє Росія. Ми готові передати Росії 23 росіян, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство та бойові дії. В обмін на 23 українців з російських в'язниць", - повідомила вона.
Пані Денисова зазначила, що її не допустили до ув'язнених в Росії українців попри попередні гарантії, надані, за її словами, президентом Росії Володимиром Путіним президенту Петру Порошенку.
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"На жаль, суд відмовив мені в доступі до Романа Сущенка на підставі, що його справу ще не розглянув суд вищої інстанції. Двічі безпідставно начальник в'язниці і керівник Управління виконання покарань по Ямало-Ненецькому автономному округу відмовили мені в доступі до Олега Сенцова", - повідомила українська омбудсман.
За її словами, російський омбудсман Тетяна Москалькова також відмовила українському омбудсману у відвіданні пана Сенцова через її "українське громадянство".
Пані Денисова звинуватила Росію в порушенні міжнародних конвенцій з прав людини, блокуванні доступу омбудсмана та консулів до в'язнів.
"Я констатую, що Росія приховує справжній стан здоров'я утримуваних українців. Ні до кого з них немає доступу незалежних гуманітарних організацій, а також Міжнародного комітету Червоного Хреста", - зазначила вона.
Українська обмудсман також припускає, що Олега Сенцова можуть примусово годувати.
Адвокат режисера Дмитро Дінзе сьогодні повідомив у Facebook, що стан українця залишається стабільним.
"В Олега Сенцова поки стабільно та без змін", - написав він.
28 червня російська омбудсмен Тетяна Москалькова відвідала українського режисера Олега Сенцова у колонії №8 у місті Лабитнангі.
"Його стан здоров'я загалом задовільний, але все одно залишається занепокоєння про розвиток подій, оскільки 46-й день голодування, а це завжди вимагає великої уваги", - зазначила вона після візиту, повідомляє "Інтерфакс".
В той самий час Людмилу Денисову до колонії не пускали і вона зазначила, що "не вірить жодним заявам Москалькової".