Денисова: Україна готова до обміну 23 засуджених росіян на 23 українців

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Українська омбудсман Людмила Денисова на прес-конференції в Москві заявила про готовність України обміняти 23 засуджених росіян на українських в'язнів в Росії. Про це повідомляють Українські новини.

"Ми готові забрати утримуваних громадян за процедурою екстрадиції. І в цьому нам відмовляє Росія. Ми готові передати Росії 23 росіян, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство та бойові дії. В обмін на 23 українців з російських в'язниць", - повідомила вона.

Пані Денисова зазначила, що її не допустили до ув'язнених в Росії українців попри попередні гарантії, надані, за її словами, президентом Росії Володимиром Путіним президенту Петру Порошенку.

"На жаль, суд відмовив мені в доступі до Романа Сущенка на підставі, що його справу ще не розглянув суд вищої інстанції. Двічі безпідставно начальник в'язниці і керівник Управління виконання покарань по Ямало-Ненецькому автономному округу відмовили мені в доступі до Олега Сенцова", - повідомила українська омбудсман.

За її словами, російський омбудсман Тетяна Москалькова також відмовила українському омбудсману у відвіданні пана Сенцова через її "українське громадянство".

Копирайт изображения EYSFY Image caption Людмила Денисова повідомила, що російська влада не виконала гарантій допуску до українських в'язнів

Пані Денисова звинуватила Росію в порушенні міжнародних конвенцій з прав людини, блокуванні доступу омбудсмана та консулів до в'язнів.

"Я констатую, що Росія приховує справжній стан здоров'я утримуваних українців. Ні до кого з них немає доступу незалежних гуманітарних організацій, а також Міжнародного комітету Червоного Хреста", - зазначила вона.

Українська обмудсман також припускає, що Олега Сенцова можуть примусово годувати.

Адвокат режисера Дмитро Дінзе сьогодні повідомив у Facebook, що стан українця залишається стабільним.

"В Олега Сенцова поки стабільно та без змін", - написав він.

28 червня російська омбудсмен Тетяна Москалькова відвідала українського режисера Олега Сенцова у колонії №8 у місті Лабитнангі.

"Його стан здоров'я загалом задовільний, але все одно залишається занепокоєння про розвиток подій, оскільки 46-й день голодування, а це завжди вимагає великої уваги", - зазначила вона після візиту, повідомляє "Інтерфакс".

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В той самий час Людмилу Денисову до колонії не пускали і вона зазначила, що "не вірить жодним заявам Москалькової".