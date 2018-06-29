"Найжирнішого їжака" посадили на дієту

Копирайт изображения New Arc Image caption Їжак Арбакл через надмірне годування ледве може пересуватися

Їжака Арбакла, якого вважають найжирнішим у світі, посадили на сувору дієту.

Зараз він важить 2,335 кг. Це приблизно в чотири рази перевищує середню вагу їжаків. Арбакл ледве може ходити та утворювати "захисний клубок" проти хижаків.

Їжака принесли до рятувального центру тварин в Абердинширі, Шотландія.

Кіт Марлі з центру порятунку тварин New Ark зазначив: "Він після надмірного годування має розмір м'яча з чемпіонату світу".

Копирайт изображения New Arc

Копирайт изображения New Arc

Пан Марлі додав, що це найважчий їжак, про якого колись згадували.

Він повідомив BBC Scotland: "Ми були дуже здивовані його розміром та вагою, оскільки в середньому вона (вага їжаків. - Ред.) - 600 грамів".

За словами пана Марлі, з центром порятунку зв'язалася людина, яка підгодовує їжаків і повідомила про те, що Арбаклу важко пересуватися.

Зоозахисник також розповів, як їжака будуть позбавляти надмірної ваги.

"Він буде сидіти на дієті з обмеженим вмістом, яка поступово наповнюватиметься, а їжу будуть розсипати навколо для фізичних вправ. Це буде тривалий, поступовий процес", - зазначив пан Марлі.

Копирайт изображения New Arc Image caption Вага їжака шокувала працівників центру порятунку тварин

"Він буде дратуватися протягом деякого часу, але ми будемо жорсткими заради добра. Немає іншого шляху, як йому вижити в умовах дикої природи", - наголосив зоозахисник.

У 2016 році на дієту посадили їжака з надмірною вагою в графстві Вілтшир. Він набрав вагу у 1,8 кг через харчування собачим кормом та борошном.

Хочете отримувати історії звідусіль у месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.