"Найжирнішого їжака" посадили на дієту
Їжака Арбакла, якого вважають найжирнішим у світі, посадили на сувору дієту.
Зараз він важить 2,335 кг. Це приблизно в чотири рази перевищує середню вагу їжаків. Арбакл ледве може ходити та утворювати "захисний клубок" проти хижаків.
Їжака принесли до рятувального центру тварин в Абердинширі, Шотландія.
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Кіт Марлі з центру порятунку тварин New Ark зазначив: "Він після надмірного годування має розмір м'яча з чемпіонату світу".
Пан Марлі додав, що це найважчий їжак, про якого колись згадували.
Він повідомив BBC Scotland: "Ми були дуже здивовані його розміром та вагою, оскільки в середньому вона (вага їжаків. - Ред.) - 600 грамів".
За словами пана Марлі, з центром порятунку зв'язалася людина, яка підгодовує їжаків і повідомила про те, що Арбаклу важко пересуватися.
Зоозахисник також розповів, як їжака будуть позбавляти надмірної ваги.
"Він буде сидіти на дієті з обмеженим вмістом, яка поступово наповнюватиметься, а їжу будуть розсипати навколо для фізичних вправ. Це буде тривалий, поступовий процес", - зазначив пан Марлі.
"Він буде дратуватися протягом деякого часу, але ми будемо жорсткими заради добра. Немає іншого шляху, як йому вижити в умовах дикої природи", - наголосив зоозахисник.
У 2016 році на дієту посадили їжака з надмірною вагою в графстві Вілтшир. Він набрав вагу у 1,8 кг через харчування собачим кормом та борошном.
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