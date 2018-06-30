В американця вибухнула у взутті камера для зйомок під спідницями

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Житель штату Вісконсин отримав опіки після того, як у його взутті вибухнула відеокамера. Нею він планував зробити фото та відео, підглядаючи за жінками, що проходять повз.

Місцева поліція повідомила, що 32-річний чоловік сам здався владі. Йому не пред'явили ніяких звинувачень, бо він ще не встиг зробити фото та відеозаписи.

Виявилось, що вибухнула батарейка відеокамери, вмонтованої у взуття.

Керівник поліції міста Медісон Майк Коваль написав про цей незвичний інцидент у своєму блозі.

"Після вибуху він отримав медичну допомогу, адже в нього були опіки. Потім він зізнався в тому, що відбулося, своєму священику", - сказав поліцейський Девід Дексхаймер газеті Wisconsin State Journal.

Потім чоловік здався поліції, заявивши, що скоїв злочин сексуального характеру.

У своєму блозі Майк Коваль пише, що йому дали кілька порад про те, як себе поводити, і відпустили.

Розслідування справи продовжується.

У 2015 році у Вісконсині прийняли закон, який вважає фотографування під спідницею без дозволу тяжким злочином.

Порушнику цього закону в штаті загрожує до 3,5 років позбавлення волі, а також штраф розміром 10 тис. доларів.

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