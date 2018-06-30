Адам Сендлер "оживив" весілля молодят під час їхньої фотосесії
На весіллі Кевіна та Алекс в Монреалі (Канада) сталася несподіванка - до них раптово навідався голлівудський актор Адам Сендлер.
Зірка насолоджувалася обідом зі своєю сім'єю, коли поряд з'явилася весільна пара, яка почала фотографуватися.
В якийсь момент, коли наречена у білій сукні та наречений у строгому костюмі фотографувались, біля них з'явився вусатий чоловік в білій футболці та червоних шортах.
Фото надіслали друзі сім'ї на розважальний ресурс Reddit, де воно стало дуже популярним.
"Моя дружина кричала його ім'я. Ми фотографувалися, як він прийшов і побажав нам всього найкращого, він просто говорив з нами", - сказав Кевін Голдстейн BBC.
"Ми сказали, що величезні його шанувальники, нам подобається його робота, ми дивилися всі його фільми".
Адам Сендлер відповів: "Добре, тоді я кілька разів сфотографуюсь - mazel tov! (привітання на івриті)".
"Моя дружина запросила його на весілля - він не міг бути присутнім, але вона була в захопленні. Ми не могли в це повірити", - розповів чоловік.
Кевін поговорив з ВВС під час "медового місяця" молодят в Італії. Він сказав, що Сендлер - "найкращий хлопець".
"Він виділив час, аби фотографувати і провести час з нами. Це зробило наші фотографії та весілля набагато кращими", - сказав він.
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