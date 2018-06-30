Адам Сендлер "оживив" весілля молодят під час їхньої фотосесії

Копирайт изображения MLLE SANA PHOTOGRAPHY

На весіллі Кевіна та Алекс в Монреалі (Канада) сталася несподіванка - до них раптово навідався голлівудський актор Адам Сендлер.

Зірка насолоджувалася обідом зі своєю сім'єю, коли поряд з'явилася весільна пара, яка почала фотографуватися.

В якийсь момент, коли наречена у білій сукні та наречений у строгому костюмі фотографувались, біля них з'явився вусатий чоловік в білій футболці та червоних шортах.

Фото надіслали друзі сім'ї на розважальний ресурс Reddit, де воно стало дуже популярним.

Копирайт изображения MLLE SANA PHOTOGRAPHY

"Моя дружина кричала його ім'я. Ми фотографувалися, як він прийшов і побажав нам всього найкращого, він просто говорив з нами", - сказав Кевін Голдстейн BBC.

"Ми сказали, що величезні його шанувальники, нам подобається його робота, ми дивилися всі його фільми".

Адам Сендлер відповів: "Добре, тоді я кілька разів сфотографуюсь - mazel tov! (привітання на івриті)".

Копирайт изображения MLLE SANA PHOTOGRAPHY

"Моя дружина запросила його на весілля - він не міг бути присутнім, але вона була в захопленні. Ми не могли в це повірити", - розповів чоловік.

Кевін поговорив з ВВС під час "медового місяця" молодят в Італії. Він сказав, що Сендлер - "найкращий хлопець".

"Він виділив час, аби фотографувати і провести час з нами. Це зробило наші фотографії та весілля набагато кращими", - сказав він.

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