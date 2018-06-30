Чому від Трампа йдуть дипломати?

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Американський посол в Естонії Джеймс Мелвілл-молодший йде у відставку через висловлювання президента Дональда Трампа.

Про це рішення дипломат повідомив в соцмережі Facebook.

Він пояснив, що президент США різко критикує європейських союзників по НАТО.

"Для президента говорити, що ЄС "створили для того, аби використовувати США та нападати на нашу скарбницю", або що "НАТО - це так само погано, як і НАФТА (Північноамериканська угода про вільну торгівлю)", - не лише невірно, але і доводить мені, що прийшов час піти", - написав Джеймс Мелвілл.

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Раніше інші американські дипломати також йшли через незгоду з президентом. Зокрема, в січні звільнився посол США в Панамі Джон Філі, який заявив, що не може працювати з Трампом.

Кілька місяців тому пішла у відставку Елізабет Шакелфорд, яка працювала в столиці Кенії для місії США в Сомалі. У листі до Рекса Тіллерсона, який тоді був держсекретарем, вона скаржилася. що права людини перестали бути пріоритетом для американського керівництва, пише Foreign Policy.

Джеймс Мелвілл - професійний дипломат, який очолив посольство у Таллінні в 2015 році. Його призначив ще президент Барак Обама.

До цього він займав високі дипломатичні посади в кількох європейських країнах.

Представник держдепу підтвердив його відставку.

Дональд Трамп знову виступив з критикою на адресу членів НАТО. На шляху з Вашингтона до свого приватного гольф-клубу в Нью-Джерсі він сказав журналістам, що Німеччина, Іспанія та Франція мають збільшити свої внески до альянсу.

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"США платять набагато більше та непропорційно, ніж всі інші", - сказав він.

В червні США та ЄС опинилися на межі торговельної війни після підвищення тарифів на сталь та алюміній. У відповідь на дії американського президента європейські країни вирішили ввести нові мита на 2,8 млрд доларів.

Мова йде про тарифи на мотоцикли Harley-Davidson, бурбон, апельсиновий сік, журавлину, арахісову олію та інші товари. Також ЄС вводить 50% мита на імпорт американського взуття, деяких товарів текстильної промисловості та на пральні машини.

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