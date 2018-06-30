Липень почнеться з похолодання. В Україні сильні дощі

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В Україну насувається циклон, синоптики прогнозують похолодання.

За словами синоптика Наталки Діденко, в суботу погода в Україні погіршиться. Спочатку зливи, грози, шквали та град будуть в західних та північних областях, а увечері - на Одещині.

Почнеться похолодання, на Заході - до +17+22 градусів.

А вже у неділю, 1 липня, похолодає по всій території України, прогнозує синоптик.

Український Гідрометцентр повідомляє, що найхолодніше буде в західних областях: вночі +11 - 14 градусів, вдень +13 - 15 градусів.

В Києві похолодає до +12 - 16 градусів.

Про погіршення погодних умов попереджає ДСНС. Там додають, що через сильні дощі можливі паводки.

"За даними Укргідрометцентру, протягом 30 червня, у зв'язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами, на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сірету (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька обл.) можливе формування дощових паводків з підйомами рівнів води на 0,5-1,5 м", - попереджають рятувальники.

За їхньою інформацією, на окремих ділянках можливі вихід води на заплаву, інтенсивні стоки та утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.

Через погіршення погодних умов в Україні вже знеструмлено 384 населених пунктів.

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