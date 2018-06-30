Вперше за 40 років біля Іспанії зафіксували білу акулу

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Група захисників природи вперше за 40 років змогла зафіксувати велику білу акулу, яка плавала біля іспанського острова Майорка.

Акулу помітили, коли вона блукала навколо архіпелагу Кабрера.

Востаннє білу акулу бачив рибалка на Балеарських островах у 1976 році.

Ці створіння можуть важити до двох тонн, виростати до шести метрів і досягати швидкості 64 км/год.

"Наявність великих білих акул в іспанських водах стало постійними чутками", - заявив біолог і документаліст Фернандо Лопес-Міронес агентству Efe.

"Однак ми не могли задокументувати їхню присутність багато років".

Вчені з іспанської консервативної групи Alnitak знімали акулу понад годину.

"Ми спостерігали за акулою приблизно на 70 хвилин на відстані трьох метрів з судна", - сказав пан Лопес-Міронес іспанській газеті El País.

Згідно з документальним фільмом від 2007 року, рибалки виловили 27 великих білих акул навколо Балеарських островів в період з 1920 по 1976 роки.

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