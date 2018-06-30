Дональда Трампа розіграв пранкер

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент США поспілкувався з пранкером, коли перебував на борту літака

Американський комік Джон Мелендес розіграв президента США Дональда Трампа.

Пану Мелендесу вдалося зателефонувати на борт президентського літака Air Force One (Борт №1). Він представився помічником сенатора, а потім сенатором Бобом Менендесом, розмовляв із зятем президента Джаредом Кушнером, а потім йому перетелефонував сам Дональд Трамп.

Комік, відомий за сценічним ім'ям "Джон, що заїкається", записав свою розмову з паном Трампом та завантажив її на свій подкаст.

Представник Білого Дому так прокоментував ситуацію CNN: "Іноді канали [президента] відкриті занадто широко, і такі помилки, як ця бувають".

Боб Менендес, яким представився комік, є сенатором-демократом з Нью-Джерсі та давнім прихильником міграційної реформи.

На аудіозаписі голос, який начебто належить Дональду Трампу, вітає сенатора з виправданням у справі про хабарництво в минулому році.

Раніше сенатора Менендеса звинувачували в отриманні подарунків від лікаря-окуліста з Флориди в обмін на політичний вплив.

Голос, який начебто належить Дональду Трампу, також повідомив, що призначить нового суддю Верховного Суду за 10-14 днів.

Американські ЗМІ повідомляють, що працівники офісу сенатора Менендеса були спантеличені, коли Білий Дім звернувся до них з проханням підтвердити факт розмови з президентом Трампом.

Комік, якому вдалося зателефонувати президенту, зазначив, що його план розіграти Дональда Трампа міг легко провалитися, але цього не трапилося.

"Все, про що вони мали запитати мене - це до якої партії належить сенатор Менендес, і який штат він представляє, і я б не знав. Але вони не запитали мене про це", - розповів пранкер CNN.