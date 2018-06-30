Копирайт изображения Getty Images Image caption Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що його країна більше не прийматиме судна неурядових організацій з мігрантами

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що суднам неурядових організацій, які рятують мігрантів у водах Середземного моря більше не дозволятимуть заходити в італійські порти.

Італійський міністр розмістив у Facebook зображення рятувального човна з хештегом #closetheports (закрити порти).

"Зупинимо мафію, яка займається торгівлею людьми: чим менше відправлятиметься, тим менше загине", - написав він.

Новий італійський уряд, сформований популістською партією Рух п'яти зірок та ультраправою Лігою Півночі на початку червня, раніше не дозволив зайти до італійських портів судну Aquarius з кількома сотнями біженців. Після кількох днів в морі їх прийняла Іспанія.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В середині червня Італія не дозволила зайти в італійські порти судну Aquarius з 630 мігрантами на борту

Пан Сальвіні, який очолює ультраправу партію Ліга Півночі, неодноразово звинувачував неурядові організації у сприянні міграції. В інтерв'ю газеті Corriere della Sera він зазначив, що ці організації більше не є "законними".

Він також схвально висловився щодо міграційної угоди, якої вдалося досягнути на останньому саміті ЄС в Брюсселі.

Про що домовилися європейські лідери?

В ЄС питання надання притулку вирішує Дублінський регламент, який передбачає, що мігранти мають реєструватися в першій країні, до якої вони приїхали. Деякі середземноморські країни, до яких прибуває найбільша кількість мігрантів, хочуть змінити ці правила.

На Брюссельському саміті 28-29 червня досягнуто угоду, яка передбачає створення на добровільних засадах центрів для приняття мігрантів у країнах ЄС, але в яких саме - не вказано.

Згідно з текстом досягнутої угоди, ці центри будуть визначити, хто є справжніми біженцями, а хто - нелегальними мігрантами, яких повернуть.

Через кілька годин після досягнення угоди Еммануель Макрон зазначив, що такі центри будуть в країнах, куди прибули мігранти, таких, як Італія та Греція, але не у Франції. Італія наполягає, що їх треба створювати повсюди в ЄС.

28 країн Євросоюзу також домовились посилити контроль на зовнішніх кордонах та збільшити фінансування для Туреччини та Північної Африки.

Зокрема, планують створити табір для біженців в одній з північноафриканських країн.

Водночас на саміті країни Центральної Європи відмовилися прийняти 160 тисяч мігрантів з переповнених таборів в Італії та Греції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Досягнута в Брюсселі угода може стабілізувати крихкий уряд Ангели Меркель в Німеччині

Досягнута в Брюсселі угода, ймовірно, допоможе стабілізувати хитку правлячу коаліцію Ангели Меркель в Німеччині, адже міграційне питання є головною причиною протистояння канцлера з міністром внутрішніх справ Горстом Зеєхофером.

На саміті пані Меркель уклала двосторонні угоди з 14 країнами про повернення мігрантів, які прибули з цих країн до Німеччини, якщо їм було відмовлено у наданні притулку.

Зокрема, такі угоди уклали з Німеччиною Іспанія та Греція. Але Австрія та Італія, які керуються урядами популістів та ультраправих, відмовилися укласти такі угоди з Німеччиною.

Якою є реакція неурядових організацій?

Неурядові організації, які займаються порятунком мігрантів в Середземному морі, засудили досягнуту в Брюсселі угоду і зазначили, що вона зраджує як людей, які гинуть при спробі перетнути море, так і тих, хто намагається їх врятувати.

Керівник відділу надзвичайних ситуацій організації "Лікарі без кордонів" Карлін Клейхер наголосила, що угода має на меті "демонізацію недержавних пошуково-рятувальних операцій".

Копирайт изображения AFP Image caption Човни з мігрантами продовжують відправлятися до Європи з Лівії

Лише цієї п'ятниці приблизно 100 мігрантів потонули біля узбережжя Лівії, 16 вдалося врятувати.