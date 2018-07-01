Чи просив Трамп Саудівську Аравію наростити видобуток нафти?

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES

Білий дім уточнив заяву Дональда Трампа про те, що у Саудівської Аравії є можливість, а не наміри збільшити нафтовидобуток на два мільйони барелів.

Президент США Дональд Трамп напередодні закликав Саудівську Аравію збільшити видобуток нафти, аби зупинити зростання її вартості.

"Тільки-но поговорив із саудівським королем Салманом і пояснив йому, що через потрясіння і безпорадність в Ірані та Венесуелі я прошу Саудівську Аравію збільшити виробництво нафти. Можливо на 2 млн барелів", - написав пан Трамп у Twitter.

"Ціни дуже високі! Він погодився!" - стверджував американський президент.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 червня 2018 р.

Ця заява пролунала на тлі зміцнення цін на нафту після рішення країн ОПЕК і Росії збільшити видобуток на 1 млн барелів, аби відшкодувати обсяги через зниження виробництва у Венесуелі та Ірані.

Реакція на Трампа

Саудівське агентство новин підтвердило, що пан Трамп і король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд спілкувалися телефоном і обговорили необхідність "зберегти стабільність на нафтовому ринку". Однак там не повідомляли про те, що саудівський монарх погодився підвищити видобуток на 2 млн барелів.

Копирайт изображения Reuters

Саудівська Аравія - найбільший експортер нафти в світі. У травні вона добувала близько 10 млн барелів на день. Повідомлялося, що резерви дозволяють саудівським виробникам збільшити видобуток на 1,5-2 млн барелів. Однак експерти, яких опитала газета Wall Street Journal, засумнівалися у тому, що Ер-Ріяд захоче задовольнити прохання президента США.

"Саудівській Аравії не дуже б хотілося виходити за межі 11 млн барелів на день і вона не збирається розширювати свої поточні виробничі потужності. Це дорого", - сказав газеті на умовах анонімності саудівський чиновник.

Пізніше Білий дім уточнив позицію пана Трампа. У розмові з ним король сказав, що готовий наростити виробництво в разі необхідності.

"У відповідь на оцінку президентом дефіциту на ринку нафти король Салман підтвердив, що королівство має резервні потужності в розмірі 2 млн барелів на день, які буде розумно використовувати, якщо буде необхідність забезпечити баланс на ринку", - сказано в заяві прес-секретаря президента США Сари Сандерс.

Копирайт изображения Reuters Image caption Генеральний секретар ОПЕК, міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех

Про що домовилися в ОПЕК

22 червня цього року країни ОПЕК в рамках угоди ОПЕК+ домовилися збільшити обсяг видобутку нафти на 1 млн барелів на добу. Реальне зростання видобутку буде меншим. Рішення діятиме, допоки зобов'язання по обмеженню видобутку нафти не виконають на 100%.

Наприкінці 2016-го країни ОПЕК домовилися обмежити з 2017 року видобуток нафти на 1,2 млн барелів на добу. 11 країн, що не входять до картелю, домовилися скоротити видобуток ще на 600 тисяч барелів на добу, із них 300 тисяч барелів мала скоротити Росія.

Після укладення угоди ціни почали рости - з листопада 2016 року вони зросли майже на 50%.

На угоді ОПЕК+ російські нафтовики заробили 700 млрд рублів, а бюджет - ще 1,7 трлн рублів, оцінював російський міністр енергетики Олександр Новак у лютому цього року.

У травні ОПЕК перевиконала зобов'язання по скороченню видобутку на 152%. Це сталося через спад видобутку в Венесуелі і низці інших країн, які мають труднощі із залученням інвестицій.

Президент Трамп неодноразово критикував ОПЕК, членом якої є Саудівська Аравія - союзник США. У квітні, наприклад, він писав у Twitter, що ціни на нафту штучно завищені і що Вашингтон не може це терпіти.