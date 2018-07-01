Негода в Україні: знеструмлено 136 населених пункти

Копирайт изображения UNIAN Image caption Приватний підтоплений будинок у Львівській області через сильні дощі, 29 червня 2018 р.

Через грозу та пориви вітру у чотирьох областях України знеструмлено 136 населених пункти. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Без електрики опинилися 74 пункти у Дніпропетровській області, 29 - у Київській, 3 - у Запорізькій та 30 - у Луганській.

Аби відновити електропостачання залучили бригади обленерго.

Через інтенсивні опади та пориви вітру в окремих областях зафіксували підтоплення та пошкодження об'єктів.

Також рятувальники попереджають про підйом води на рiчках басейну Днiстра та паводки у створi гідрологічного поста Залiщики.

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Прогнози на понеділок

За прогнозами українських синоптиків, на заході України у понеділок очікують на дощі, температура повітря вдень становитиме від +14 до +20.

На півночі також пройдуть дощі, вдень від +14 до +21, у центральній частині також очікується дощ і від +19 до +25.

На сході також чекають на опади, денна температура від +28 до +30.

На півдні - дощі, вдень від +23 до +29, у Криму дощ і до +28.

У Києві сьогодні вдень від +14 до +16, вночі від +10 до +12. Вночі та вдень у Києві - дощі.

На півдні можливі пожежі

У більшості південних областей та в Кіровоградській області синоптики попереджають про пожежну небезпеку 5 класу.

"За даними Укргідрометцентру, 1 - 2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - зазначили на сайті.