8-річний хлопець з Бельгії навчатиметься в університеті

Бельгійський хлопець Лоран Сімонс закінчив середню школу у віці восьми років. Він пройшов курс навчання, розрахований на шість років, всього за півтора року і тепер планує вступити до університету.

Мати хлопчика - голландка, батько - бельгієць. Лоран має коефіцієнт інтелектуального розвитку в 145 пунктів. Він отримав диплом про закінчення середньої школи одночасно зі своїми 18-річними однокласниками.

В коментарі бельгійському радіо RTBF Лоран повідомив, що його улюблений предмет - це математика, яка, за його словами, охоплює величезну сферу - статистику, геометрію, алгебру.

Хлопчик має намір вступити до університету після закінчення літніх канікул. Його батько сподівається, що це буде бельгійський або голландський університет, але хлопчик отримує пропозиції від університетів з усього світу.

Поки невідомо, що саме має намір вивчати в університеті хлопчик - він ще не зробив вибір. Але його батьки вважають, що це буде математика або фізика.

Як розповідає його батько, Лоран в ранньому дитинстві не любив грати з іншими дітьми і не особливо цікавився іграшками.

Йому було шість років, коли він вступив до гімназії. В останні місяці він займався в основному природничими науками та математикою, які його найбільше цікавлять.

У вільний час хлопчик любить вирішувати математичні завдання та читати книги з медицини.

За його словами, він бажав стати хірургом або астронавтом, але зараз думає, чи не зайнятися комп'ютерними науками.

"Ми неймовірно пишаємося сином, - сказав його батько Александер Сімонс в бесіді з кореспондентом телеканалу RTL. - Спочатку йому довелося подолати деякі чисто формальні перепони в школі, інакше він ще раніше закінчив би курс навчання".

"Якщо він вирішить завтра стати теслею, для нас це не стане проблемою, аби він був щасливий", - додає батько хлопця.

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