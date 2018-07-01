Відомий злочинець втік з в’язниці на гелікоптері

Image caption Редуана Фаїда засудили до 25 років за озброєне пограбування, під час якого вбили поліцейську

Відомий злочинець Редуан Фаїд втік на гелікоптері з в'язниці, розташованої поблизу Парижа.

Йому вдалося втекти після того, як троє озброєних до зубів спільників злочинця посадили гелікоптер у внутрішньому подвір'ї в'язниці, не захищеному колючим дротом.

Внаслідок нападу на в'язницю ніхто не постраждав.

Гелікоптер долетів до паризького передмістя Гонесс, де його і знайшли без пасажирів поліцейські.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гелікоптер Alouette II, на якому втік злочинець зі спільниками

46-річний Редуан Фаїд відбуває 25-річне покарання за озброєне пограбування в 2010 році, під час якого загинула поліцейська Орелі Фуке.

Це його друга втеча з в'язниці.

У 2013 році Редуан Фаїд втік після того, як погрожуючи пістолетом взяв в заручники чотирьох охоронців та зруйнував за допомогою вибухівки кілька дверей у в'язниці.

Тоді він втік після півгодини перебування у виправному закладі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Отак виглядали двері в'язниці, з якої втік в 2013 році Редуан Фаїд

Редуана Фаїда в 2001 році засудили на 30 років за пограбування банків та інкасаторських машин.

2009 року достроково вийшов з в'язниці і написав книжку про те, як зростав в криміналізованому передмісті Парижа та про свій шлях у світ злочинців. Обіцяв, що не буде вчиняти злочинів, але слова не дотримав.

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