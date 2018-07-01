Відомий злочинець втік з в’язниці на гелікоптері
Відомий злочинець Редуан Фаїд втік на гелікоптері з в'язниці, розташованої поблизу Парижа.
Йому вдалося втекти після того, як троє озброєних до зубів спільників злочинця посадили гелікоптер у внутрішньому подвір'ї в'язниці, не захищеному колючим дротом.
Внаслідок нападу на в'язницю ніхто не постраждав.
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Гелікоптер долетів до паризького передмістя Гонесс, де його і знайшли без пасажирів поліцейські.
46-річний Редуан Фаїд відбуває 25-річне покарання за озброєне пограбування в 2010 році, під час якого загинула поліцейська Орелі Фуке.
Це його друга втеча з в'язниці.
У 2013 році Редуан Фаїд втік після того, як погрожуючи пістолетом взяв в заручники чотирьох охоронців та зруйнував за допомогою вибухівки кілька дверей у в'язниці.
Тоді він втік після півгодини перебування у виправному закладі.
Редуана Фаїда в 2001 році засудили на 30 років за пограбування банків та інкасаторських машин.
2009 року достроково вийшов з в'язниці і написав книжку про те, як зростав в криміналізованому передмісті Парижа та про свій шлях у світ злочинців. Обіцяв, що не буде вчиняти злочинів, але слова не дотримав.
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