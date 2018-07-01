"Говоримо Сенцов, розуміємо сотні українців": як в Україні підтримали бранців

В Києві відбулася акція на підтримку Олега Сенцова та інших в'язнів, звільнення яких Україна вимагає від Росії, повідомляє кореспондент BBC News Україна.

Акцію на Майдані Незалежності відвідали приблизно 200 людей. Вони скандували гасло "Свободу Сенцову!", "Save Oleg Sentsov!".

"Ми говоримо Олег Сенцов, але розуміємо, що за цим ім'ям десятки й сотні українців", - наголосив один зі спікерів акції, керівник Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

На думку пана Чубарова, складається враження, що президент Росії Путін щось приховує про стан здоров'я Олега Сенцова.

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На акції виступив учасник бойових дій на Донбасі Володимир Жемчугов, який в 2015-2016 роках перебував в полоні проросійських озброєних сепаратистів.

"Сенцова не випадково відвезли так далеко на північ, де важкі кліматичні умови. Його намагаються зламати всіма способами", - зазначив він.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сенцова "намагаються зламати всіма способами" - заявив Володимир Жемчугов

Організатори закликали українців виходити на нові акції солідарності з українськими в'язнями в Росії через тиждень.

Акції на підтримку Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, сьогодні заплановані ще в кількох країнах світу.

У червні українська омбудсман Людмила Денисова безуспішно намагалася зустрітися з Олегом Сенцовим в Росії - її не допустили в колонію, де перебуває український режисер.

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29 червня на прес-конференції в Москві українська омбудсман повідомила, що її не допустили до ув'язнених в Росії українців попри попередні гарантії, надані, за її словами, президентом Росії Володимиром Путіним президенту Петру Порошенку.

"Двічі безпідставно начальник в'язниці і керівник Управління виконання покарань по Ямало-Ненецькому автономному округу відмовили мені в доступі до Олега Сенцова", - розповіла пані Денисова.

Вона заявила про готовність України обміняти 23 засуджених росіян на українських в'язнів в Росії.