В Австралії заборонили пластикові пакети: продавцям перепало на горіхи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одноразові пластикові пакети в Австралії стають минулим

В Австралії почала діяти заборона на одноразові пластикові пакети, яка викликала гнів в деяких покупців.

В одному з супермаркетів чоловік схопив за горло працівника, який відмовився продати пластиковий пакет, в іншому випадку клієнт назвав працівників супермаркету "покидьками".

Заборона на використання одноразових пластикових пакетів є частиною національної політики Австралії щодо зменшення кількості відходів. Відтепер роздрібних торговців в чотирьох з шести австралійських штатів штрафуватимуть за використання таких пакетів.

За даними ООН, понад 60 країн, зокрема Велика Британія, запровадили заборону на використання одноразових пластикових пакетів або додаткові збори за це.

Мережа супермаркетів Woolworths в Австралії запровадила заборону ще 20 червня, не чекаючи офіційної дати 1 липня. Замість одноразових пластикових пакетів покупцям запропонували багаторазові за ціною 0,11 долара - приблизно 2,8 грн.

Проте "пакетний гнів" деяких клієнтів змусив мережу піти на поступки - до 8 липня покупцям будуть видавати безкоштовні багаторазові пакети.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Австралії настав час домінування багаторазових пакетів. Але є невдоволені

"Вони просто хочуть трохи додаткової допомоги від нас під час перехідного періоду", - зазначила директор Woolworths Supermarkets Клер Петерс.

Інша мережа супермаркетів Coles оголосила, що відкриє всі каси, аби зменшити черги, та залучить додаткових працівників, аби пояснити зміни клієнтам.

Профспілка працівників роздрібної торгівлі закликала покупців ставитися до працівників супермаркетів з повагою.

"Хоча ми розуміємо, що деякі клієнти можуть бути розчаровані цими змінами, немає жодного виправдання образливій або насильницькій поведінці щодо працівників роздрібних мереж", сказав Джерард Двайєр, національний секретар профспілки.

Профспілка провела опитування 132 членів, і 57 з них повідомили про образи з боку покупців через заборону одноразових пакетів.

Яких масштабів досягло глобальне забруднення пластиком?

ООН закликала до глобальної заборони одноразових пластикових пакетів до 2022 року, і для цього є значні підстави.

За оцінками агентства ООН з навколишнього середовища, щороку в світі використовують 5 трлн пластикових пакетів. 8 млн тонн пластикових відходів потрапляє до світового океану щороку. 95% таких відходів потрапляють до океану через найбільші ріки світу.

Найбільше пластикових відходів потрапляють до океану з азійських країн - Китаю, Індонезії, Філіппін. Проте й розвинені країни залишають чимало пластикового сміття.

Наприклад, середньостатистичний мешканець США щороку залишає приблизно 120 кг пластикових відходів, в Британії ця цифра сягає 76 кг, а в Швеції - 18 кг.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Глобальне забруднення пластиковим сміттям досягло загрозливих масштабів

У грудні 2017 року 193 країни зобов'язалися дотримуватися плану ООН щодо зупинки потрапляння пластикових відходів в океани. Але зобов'язання не є юридично обов'язковим і не існує графіка запровадження заборони.

40 країн вже заборонили використання одноразових пластикових пакетів.