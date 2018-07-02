Вчені близькі до створення штучного яєчника
Вчені зробили перші кроки до розвитку штучного яєчника.
Метод спрямований на те, аби допомогти жінкам, які перебувають в зоні ризику безплідності, завагітніти. Зокрема, тим, хто отримує хіміотерапію.
Данські вчені змогли видалити частини яєчника та внести в них зміни, аби згодом потенційно можна було пересадити їх жінкам, які хочуть завагітніти.
Експерти вважають, що це "неймовірне" дослідження, але воно ще потребує додаткових випробовувань.
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Лікування раку, яке включає хіміотерапію та променеву терапію, часто може пошкодити яєчники і жінка стає безплідною.
Одним зі шляхів збереження шансів на зачаття - це трансплантація тканин яєчників. Яєчники повністю або частково видаляють та заморожують для пізнішого використання, аби вони не були пошкоджені.
Це єдиний спосіб завагітніти тим жінкам, у яких не відбувається овуляція.
Проте існує невеликий ризик того, що в хворих на рак ракові клітини містяться і в яєчниках, що підвищує шанси на повернення хвороби після трансплантації.
Цей ризик, хоч і "дуже низький", але стосується жінок, які мають певні форми раку, наприклад, лейкемію.
Щоб усунути цей ризик, вчені госпіталю Rigshospitalet у Копенгагені змогли в лабораторії виростити штучний яєчник.
Цей штучний яєчник потім пересадили миші, де він прижився, клітини зростали. Експерти вважають, що цю технологію варто випробувати на людях і цей метод може мати переваги.
Консультант-гінеколог госпіталю Hammersmith (Лондон) Стюарт Левері повідомив, що трансплантація тканин яєчників дозволить жінкам завагітніти "природно", на відміну від штучного запліднення, в ході якого яйцеклітину запліднюють в лабораторії, а потім переміщують до матки.
Доктор Джиліан Локвуд, медичний директор компанії Midlands Fertility Services, вважає, що ще одною перевагою трансплантації яєчників є відновленню жіночого організму без гормональної терапії.
Попереду ще тестування на людях, яке триватиме найближчі три-чотири роки.
Дослідження представили на щорічній зустрічі Європейського товариства репродукції та ембріології людини.
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