Вчені близькі до створення штучного яєчника

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Вчені зробили перші кроки до розвитку штучного яєчника.

Метод спрямований на те, аби допомогти жінкам, які перебувають в зоні ризику безплідності, завагітніти. Зокрема, тим, хто отримує хіміотерапію.

Данські вчені змогли видалити частини яєчника та внести в них зміни, аби згодом потенційно можна було пересадити їх жінкам, які хочуть завагітніти.

Експерти вважають, що це "неймовірне" дослідження, але воно ще потребує додаткових випробовувань.

Лікування раку, яке включає хіміотерапію та променеву терапію, часто може пошкодити яєчники і жінка стає безплідною.

Одним зі шляхів збереження шансів на зачаття - це трансплантація тканин яєчників. Яєчники повністю або частково видаляють та заморожують для пізнішого використання, аби вони не були пошкоджені.

Це єдиний спосіб завагітніти тим жінкам, у яких не відбувається овуляція.

Проте існує невеликий ризик того, що в хворих на рак ракові клітини містяться і в яєчниках, що підвищує шанси на повернення хвороби після трансплантації.

Цей ризик, хоч і "дуже низький", але стосується жінок, які мають певні форми раку, наприклад, лейкемію.

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Щоб усунути цей ризик, вчені госпіталю Rigshospitalet у Копенгагені змогли в лабораторії виростити штучний яєчник.

Цей штучний яєчник потім пересадили миші, де він прижився, клітини зростали. Експерти вважають, що цю технологію варто випробувати на людях і цей метод може мати переваги.

Консультант-гінеколог госпіталю Hammersmith (Лондон) Стюарт Левері повідомив, що трансплантація тканин яєчників дозволить жінкам завагітніти "природно", на відміну від штучного запліднення, в ході якого яйцеклітину запліднюють в лабораторії, а потім переміщують до матки.

Доктор Джиліан Локвуд, медичний директор компанії Midlands Fertility Services, вважає, що ще одною перевагою трансплантації яєчників є відновленню жіночого організму без гормональної терапії.

Попереду ще тестування на людях, яке триватиме найближчі три-чотири роки.

Дослідження представили на щорічній зустрічі Європейського товариства репродукції та ембріології людини.

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