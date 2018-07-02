Українська армія заявила, що взяла під контроль ще одне селище

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Українські військові наприкінці червня взяли під контроль населений пункт Золоте-4 в Луганській області, повідомили у штабі Об'єднаних сил.

"Ми підтверджуємо, що селище Золоте-4 перейшло під контроль українських військових, але подробиці розповімо згодом", - сказали BBC News Україна у прес-центрі штабу.

За інформацією військових, "успішну операцію" провели ще до перемир'я, яке домовилися розпочати з 1 липня. Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан написав у Facebook, що втрат серед українських військовослужбовців та цивільних немає.

Українська сторона стверджує, що при цьому Мінські угоди не порушували.

У самопроголошеній "ЛНР" ці заяви поки що не прокоментували. Хоча раніше у "ДНР" і "ЛНР" постійно звинувачували ЗСУ в обстрілах та порушенні домовленостей.

В так званій "народній міліції ЛНР" наголошують, що українські військові "зосереджують заборонену зброю вздовж лінії зіткнення", зокрема, і в населеному пункті Золоте.

"Ефективна ООС"

Це не вперше за час проведення операції Об'єднаних сил українські військові беруть під контроль населений пункт.

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В кінці травня штаб повідомив, що ЗСУ "спокійно взяли під контроль" селище Південне на Донбасі. При цьому українська сторона запевнила, що не порушувала Мінські домовленості.

Попри те, що операція Об'єднаних сил триває лише два місяці, керівництво України вже назвало її ефективною.

"Невже не помічаєте, як змінилися інформаційні зведення з фронту? Невже ви не помітили, наскільки Операція об'єднаних сил зараз набагато ефективніша за АТО?", - заявив президент Петро Порошенко на зустрічі зі студентами у червні.

За його словами, нова операція на Донбасі надає військовослужбовцям більше прав.

"Крок за кроком ми будемо проводити політику відновлення українського суверенітету на Донбасі", - заявив пан Порошенко.

"Хлібне перемир'я"

Тим часом, на Донбасі 1 липня мало розпочатися так зване "хлібне перемир'я".

Тристороння контактна група в Мінську на останній зустрічі домовилася про припинення вогню у зв'язку з початком жнив.

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Однак традиційно перемир'я не дотримується.

Українська сторона зранку 2 липня заявила про обстріли з боку бойовиків з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А на окремих ділянках - використання забороненої Мінськими домовленостями зброї.

"Противник 25 разів вдавався до провокативного вогню по наших позиціях, 2 з яких - із важкого озброєння", - повідомили у штабі Об'єднаних сил.

При цьому там запевнили, що українські військові "неухильно дотримувалися режиму припинення вогню і не піддавалися на провокації ворога".

Представники "ДНР/ЛНР" відкидають звинувачення в обстрілах та звинувачують у порушенні режиму тиші ЗСУ.

"Хлібне" перемир'я на Донбасі, що набуло сьогодні чинності, порушене українськими силовиками", - цитує ресурс "Донецкое агентство новостей" заяву представника "ДНР" Руслана Якубова.

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