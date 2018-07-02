Агеєв та інші. Кого ще з росіян готова обміняти Україна?

Image caption Акція на підтримку Олега Сенцова та інших в'язнів, 1 липня, Київ

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, депутатка Ірина Геращенко оприлюднила список із 23 росіян, яких Україна готова обміняти на ув'язнених в Росії та в "ДНР/ЛНР".

Пані Геращенко повідомила, що це саме ті люди, кого українська сторона готова передати Росії "за звільнення (Олега) Сенцова, (Олександра) Кольченка, (Романа) Сущенка, (Павла) Гриба, (Володимира) Балуха, (Артура) Панова, наших хлопців, які утримуються на окупованому Донбасі".

Далі вона озвучила всі 23 прізвища. Серед них - Віктор Агєєв, Олександр Баранов, Анатолій Бусигін, Олександр Валіхідіс, В'ячеслав Висоцький, Руслан Гаджиєв, Валерій Гратов.

Також у списку - Владислав Гречин, Олег Доронін, Сергій Єгоров, Валерій Іванов, Ігор Кемаковський, Ольга Коваліс, Василь Кусакін, Владислав Макаров, Євген Нефедов, Максим Одинцов, Олексій Седін, Денис Сидоров, Максим Сливка, Павло Черних, Лариса Чубарова та Євген Шаталов.

За словами пані Геращенко, це саме ті громадяни Росії, які засуджені за підготовку терактів, або ж за участь у військових діях на Донбасі. Щодо деяких ще тривають судові процеси.

Українська сторона вже направила список з іменами запропонованих для обміну російським представникам контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі.

Серед найвідоміших імен у цьому списку - росіянин Віктор Агєєв. Його затримали на території самопроголошеної "ЛНР" в червні 2017 року і засудили до 10 років за звинуваченнями в тероризмі і незаконному зберіганні зброї.

Олександр Баранов та Максим Одинцов - військовослужбовці Збройних сил РФ, які склали присягу на вірність Росії після анексії Криму, хоча були на той момент кадровими українськими військовими. У Києві їх звинуватили в державній зраді і дезертирстві. У лютому 2018 цього року Баранова засудили до 13, а Одинцова - до 14 років позбавлення волі.

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