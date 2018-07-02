Тури-тортури: чому сотні українців застрягли в аеропортах?

Копирайт изображения Ростислав Артеменко Image caption Українці не можуть вилетіти додому із відпочинку

Кількасот українців застрягли у різних аеропортах світу і не можуть повернутися додому з відпусток - через проблеми з авіарейсами, туроператорами і перевізниками. Така ситуація триває із вихідних.

За деякими повідомленнями, до 850 українців чекають своїх рейсів із аеропортів Тунісу, Грузії, Туреччини, Єгипту, Албанії й інших країн, куди їздили на літній відпочинок. У центрі усіх звинувачень фігурує українська авіакомпанія Bravo.

"Пекельна" відпустка

Франківець Ростислав Артеменко чекає літака, щоб повернутися із Тірани, - і з ними іще 130 людей, розповідає чоловік.

Вони усю ніч на понеділок прочекали в Міжнародному аеропорту Албанії зворотного рейсу.

Зрештою, авіакомпанія Bravo пообіцяла відправити українців додому у понеділок о 16:30 - проте пан Артеменко все одно побоюється, що друга спроба повернутися стане "другим колом пекла".

Подібна ситуація сталася і з киянкою Анною Карановою, яка із дитиною і мамою планувала поїхати на відпочинок у Туніс.

За словами жінки, спершу перевізник - авіакомпанія Bravo - повідомив про зміну порту відправлення: замість аеропорту "Київ" вилітати мали з "Борисполя".

Після понад 12-годинного очікування там Анна - разом із ще 200 людьми - таки сіла у літак, який, зробивши кілька кіл у небі, за 40 хвилин приземлився назад у "Борисполі" - команда літака пояснила це технічними неполадками, а пілоти відмовилися везти на ньому людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сотні українських відпочивальників застрягли в аеропорту Тунісу, багато із них - з маленькими дітьми

Анна і більшість інших пасажирів зрештою відмовилися летіти на цьому літаку, який представники аеропорту обіцяли відремонтувати.

Пасажири викликали поліцію і написали колективну скаргу. Анні пощастило: уже наступного дня туроператор - туристична фірма JoinUp - погодився відшкодувати їй вартість туру, а страхова компанія - вартість туристичної страховки.

Хто винен?

Авіакомпанія Bravo, на яку нарікають численні пасажири, звинувачує у затримках туроператорів - зокрема, туроператора Oasis, який нібито заборгував їй 25 млн грн.

"У зв'язку з систематичним невиконанням туроператором Oasis своїх фінансових зобов'язань протягом останніх двох років і нарощування фінансової заборгованості перед авіакомпанією, яка на 27.06 досягла 25 млн грн, привела до вимушеного скасування рейсів, в наслідок чого змінилося розклад всіх польотів нашої авіакомпанії", - заявили у перевізника.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян у своєму Facebook став на бік авіакомпанії - також пояснивши затримки рейсів заборгованістю туроператора Oasis.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відпочинок в Тунісі залишиться в пам'яті сотень туристів не тільки завдяки місцевому колориту, але й через конфлікт авіакомпанії та туроператорів

За словами міністра, за підсумками домовленостей туроператор зобов'язався своїм коштом розмістити всіх українських туристів у готелях Тунісу до понеділка, а пізніше відшкодувати авіакомпанії Bravo витрати на повернення українців додому.

У туроператора, у свою чергу, заперечили звинувачення у заборгованості і провину за затримки рейсів поклали на перевізника. "Згідно з міжнародними правилами, повітряних пасажирських перевезень… на перевізника покладений обов'язок із перевезення пасажирів і їхнього багажу у місто призначення і назад", - заявили у Oasis Travel, звинувативши авіакомпанію Bravo у відмові від переговорів.

Голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха вважає, що відповідальність у цій ситуації лежить на обох сторонах.

Проте, на його думку, у першу чергу, перевізник, який доправив людей у іншу країну, зобов'язаний повернути їх назад.

За словами експерта, ще до виконання рейсів оплата туроператора має бути на рахунках авіакомпанії - тобто у випадку існування заборгованості, перевізник про це знав би ще до початку туру.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін також вважає, що за нинішній "туристичний колапс" відповідальні "недобросовісні авіаперевізники і туроператори" - проте не вказує, хто саме із них. На його думку, українська влада має провести "ретельний і всебічний аудит", щоб знайти винних.

Така ситуація стається уже не вперше - у квітні цього року 218 українських туристів понад добу не могли вилетіти з аеропорту Шарм-ель-Шейха до Львова. Перевізником тоді була авіакомпанія Yan Air. Тоді в ситуацію довелося втрутитися президенту і міністерству закордонних справ.

Час "завершувати з вольницею"?

Міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook заявив, що міністерство збирається "завершувати з вольницею, яка в гонитві за грошима переросла у безвідповідальність".

"Об'єктивно, ринок за останні два роки виріс більше ніж [у] два рази, що в багатьох породило бажання займатися відвертою халтурою", - прокоментував міністр.

Проте голова Всеукраїнської асоціації туроператорів каже, що нинішня ситуація - ознака "системної проблеми", і звинувачує у ній невдалу державну політику у сфері туризму.

За словами пана Голубахи, кілька років тому - у 2010 році - держава скасувала ліцензії для туроператорів. Це призвело до того, що 90-95% учасників ринку стали працювати "в тіні".

"Це дозволило шахраям продавати свої послуги дешевше собівартості, не виконувати своїх зобов'язань і обманювати клієнтів", - каже він.

Пан Голубаха вважає, що для її вирішення слід, по-перше, змінити законодавство, а по-друге, українські державні органи мають серйозніше втручатися у подібні ситуації - зокрема, залучати правоохоронні органи і прокуратуру до кожного випадку порушення.

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Що робити туристам?

Пан Голубаха радить пасажирам, які постраждали від недобросовісності перевізників чи туроператорів, перш за все, фіксувати усі порушення, які відбуваються у ході їхньої подорожі, а після повернення до України - звертатися до суду.

Крім того, експерт радить заздалегідь перевіряти туроператорів і авіаперевізників, у якого ви купуєте послугу - наприклад, запитувати у знайомих чи шукати інформацію й відгуки про компанії в інтернеті.

Також експерт радить звертатися за інформацію про туроператорів до державного Департаменту туризму і курортів.

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