Як і чим годують Олега Сенцова

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Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова заявила, що українського в'язня Олега Сенцова годують "якоюсь сумішшю". і що інформація про його стан "дуже суперечлива".

У той же час, адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що його підзахисного примусово не годують, і що ідеться про крапельниці. Але він не виключив примусового годування вже ближчим часом.

Суперечлива інформація

"Щодо Олега Сенцова - я би хотіла зауважити, що дуже суперечлива інформація зараз надходить про стан його здоров'я, тому я хотіла б на власні очі його побачити. Консула жодного разу не пустили. У мене є така підозра, і не тільки підозра, а факт - я хочу, щоб ви побачили листа пана Федотова, це керівник Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини. Він чітко пише, що з 8 червня Олега Сенцова годують якоюсь сумішшю", - заявила Людмила Денісова 2 липня у Києві.

Минулого тижня її спроби потрапити до місця ув'язнення Олега Сенцова були безрезультатними. Людмила Денісова вважає, що офіційні органи Росії зумисне не допустили її до в'язня, а також до інших українських громадян, котрі утримуються у СІЗО та тюрмах на території Росії.

Адвокат режисера Дмитро Дінзе кілька днів тому повідомив у Facebook, що стан українця лишається стабільним.

"В Олега Сенцова поки стабільно та без змін", - написав він.

Адвокат також розповів 1 липня в ефірі телеканалу 112, що його підзахисному ставлять поживні вітамінні крапельниці.

Він також заперечив факт примусового годування, але не виключив, що медики підуть на це у майбутньому, якщо стан українця погіршуватиметься.

Копирайт изображения facebook.com.denisovaombudsman Image caption Людмила Денісова біля входу у колонію, де утримується Олег Сенцов

Якщо буде друга криза

"Годування як таке обговорювалося лише у тому контексті, що може настати друга криза. Перша вже була на 21 день голодування. Лікарі не виключають, що друга криза може статися ближчим часом. Тоді це буде вітамінно-білкова суміш, схожа на дитяче харчування, яка постачається у медчастини пенітенціарних закладів. Її дають людям, які під час виходу із голодування не можуть вживати нормальну їжу", - сказав Дмитро Дінзе в ефірі телеканалу.

Адвокат сказав, що бачився із Олегом Сенцовим тиждень тому : "Він був блідий, трохи пригальмовує, оскільки голодування позначається на роботі мозку. Він переважно лежить, бо ходити - це енергозатратно".

"Олег розповідав, що до нього щодня приходять посадові особи, що мають військові звання не менше полковника, і переконують припинити голодування. Це відбувається щодня, по колу. Але він намагається з ними не спілкуватися. Двічі приїздили лікарі, котрі контролювали стан його здоров'я", - сказав Дмитро Дінзе.

Відносно задовільний

У той же час, уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова, побувавши минулого тижня у колонії "Білий ведмідь" Ямало-Ненецького автономного округу, де утримують Олега Сенцова, повідомила, що стан його "відносно задовільний".

"Спілкувалася понад годину. Його стан здоров'я відносно задовільний, всі параметри тиску, температури тіла, зовнішнє і внутрішнє самопочуття і загальний настрій задовільні. Він ходить, зустрів мене стоячи, дивиться телевізор, читає газети, пише сценарій", - повідомляє офіційний сайт омбудсмена Росії."Олег Сенцов перебуває у лікарняній палаті санчастини колонії розміром близько 16 метрів, з двома вікнами, ґрат на вікнах немає, відкриваються кватирки. Каже, що почувається краще. Все це свідчить про те, що загрози його життю наразі немає", - вказувала Тетяна Москалькова 28 червня.

Натомість, Людмила Денісова заявляла, що "не вірить жодним заявам Москалькової".

2 липня - 50 день голодування Олега Сенцова.

За чотири роки перебування спочатку у СІЗО, потім у тюрмі ніхто із представників України не отримав дозвіл з ним зустрітися.