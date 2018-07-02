Російські пранкери приховали частину розмови з Грицаком - СБУ

Image caption Пранкери Вован (зліва) і Лексус вже кілька років займаються "політичними розіграшами" українських та іноземних політиків. Свій зв'язок з російськими спецслужбами вони заперечують

У СБУ прокоментували BBC News Україна заяви російських пранкерів Вована і Лексуса про те, що вони нібито розіграли голову Служби безпеки України.

Раніше російські ЗМІ поширили інформацію, що пранкер Вован додзвонився до Василя Грицака, представився журналістом Аркадієм Бабченком та попросив про допомогу, бо його побили в київському пабі через те, що він дивився матч Росія-Іспанія.

"Так, голові СБУ зателефонувала особа, що відрекомендувалася Аркадієм Бабченком. Голова, розуміючи, що дійсно може статися така ситуація, надав певні поради і вжив певні заходи", - розповів BBC News Україна керівник апарату голови СБУ генерал Ігор Гуськов.

"Але оприлюднена не вся розмова… Найцікавіше було в кінці, коли голова СБУ тричі назвав людину іншим ім'ям, яке не стосується Бабченка, і зазначив: а ви хто, ви ж не справжній Бабченко? Після цього особа просто відключилася", - додав пан Гуськов.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У СБУ кажуть, що у Василя Грицака є телефон, яким він спілкується з деякими журналістами та активістами

На питання про те, звідки російські пранкери могли дістати телефон керівника СБУ, він відповів: "На відміну від голови ФСБ, голова Служби безпеки України спілкується з представниками ЗМІ…, громадськими активістами, які від початку АТО багато допомагають СБУ. У голови є публічний номер, який надається людям, яким він довіряє. От хто саме з них поділився…"

"Але підкреслю - цей номер не є таємницею. Він є у кола осіб, не пов'язаних зі Службою безпеки", - наголосив пан Гуськов.

Водночас він зауважив, що цей номер Аркадію Бабченку не передавали, адже такої потреби не було.

Ігор Гуськов також припустив, що цей розіграш є спробою відповіді на пранк "спікера сайту Миротворець" Євгенія Вольнова, що нещодавно подзвонив до поліції російського Ростова й заявив, що на вулицях міста футбольні фанати скандують нецензурну кричалку про президента РФ Володимира Путіна.

Як розіграли Грицака

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption СБУ заявила про розкриття спробив вбиства Аркадія Бабченка на замовлення російських спецслужб, після чого російському журналісту була надана охорона

Російські пранкери, які раніше оприлюднювали аудіозаписи розігаршів різних політиків, зокрема й з України, заявили, що напередодні зателефонували голові СБУ Василю Грицаку, й представилися російським журналістом Аркадієм Бабченком.

На оприлюдненому записі "Бабченко" каже, що його побили у Києві, коли він дивився футбольний матч між Росією та Іспанією.

Голова СБУ Василь Грицак у відповідь називає його "Костею", та питає "де були у цей час наші хлопці" - очевидно, мова йшла про охорону, надану Аркадію Бабченку.

"Їх також трохи зачепили. Вони намагалися застосувати зброю, але розбіглися", - каже пранкер.

Далі він попросив голову СБУ про допомогу, адже навколо зібралася преса, "яка хоче отримати коментарі".

Василь Грицак порадив не коментувати та пообіцяв надіслати допомогу. Також чутно, що розмова переривається на півслові.

Керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов відзначив, що Василь Грицак усвідомив розіграш посередині діалогу й жодної групи до "Аркадія Бабченка" не надсилав.