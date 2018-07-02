Зниклі в темряві: як шукали і знайшли дітей у печері

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23 червня 12 хлопців разом з тренером вирішили після футбольного тренування сходити на екскурсію в одну з печер на півночі Таїланду. І зникли.

Лише через дев'ять днів їх знайдуть рятувальники - всі тринадцять виживуть.

Величезна рятувальна операція, до якої залучили навіть сили військово-морського флоту та повітряних сил Таїланду, у понеділок нарешті завершилася тим, що зниклу групу виявили глибоко в надрах печери.

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Вся історія трапилася через дощі, внаслідок яких потужні потоки води ринули у глиб печери Тхам Луанг Нанг Нон.

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Рятувальники, які виявили велосипеди групи біля входу до неї, сподівалися, що хлопці разом з тренером змогли вижити й сховатися в одній з камер печери, коли їх відрізала від виходу вода.

Фото одного зі зниклих тайців.

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Дайвери тайського військово-морського флоту разом з британськими печерними дайверами та кількома американськими військовими весь цей час намагалися дістатися найглибших тунелів Тхам Луанг Нанг Нон - четвертою за довжиною печери у Таїланді.

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Британський водолаз Роберт Харпер досліджує розлам у підземній скелі під час рятувальної операції.

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Щоб знизити рівень води у печері використовували промислові насоси, однак їм було важко протистояти невблаганному дощу.

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Відкачувати воду намагалися не лише через затоплений вхід, а й через спеціально просвердлені отвори.

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У пошуковій операції задіяли також дронів з тепловими камерами та підводних роботів, які надсилали інформацію про умови у глибинах печери.

Рятувальникам також допомагали пошукові пси, яким дали понюхати речі зниклих дітей.

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У понеділок рятувальники заявили, що, на їхню думку, вони майже дісталися до групи, що може перебувати менше, ніж за кілометр від них, однак просуванню пошукової операції заважає вузький тунель.

Пошуки дітей згуртували всю країну, а за кожним кроком невідривно слідкувала преса.

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Шукати поліцейським та армії допомагали сотні волонтерів.

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Біля печери встановили вівтар, на якому читалися молитви та проводилися ритуали за спасіння дітей і їхнього тренера.

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За зниклих молилися представники різних релігій, як, наприклад, шамани народності Акха з півночі Таїланду.

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А представники племені Лісу у понеділок провели обряд жертвоприношення курки, щоб заспокоїти духів печери Тхам Луанг Нанг Нон.

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Медики пояснювали - у групи до цього часу був шанс вижити навіть без їжі, якщо їм вдалося знайти чисту питну воду.

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Зрештою, їх виявили британські водолази на виступі одного з залів печери за кілька кілометрів від її входу, де вони ховалися від високої води.

Тепер перед рятувальниками стоїть задача безпечно доставити дітей на поверхню.

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