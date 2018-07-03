ЄС відкрив проти Польщі нову справу. Що їй загрожує?

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Єврокомісія відкрила проти Польщі вже друге розслідування через судову реформу в країні. Цього разу через закон про Верховний суд, який 3 липня набуває чинності.

Брюссель вважає, що керівна партія підриває незалежність судової системи, через що теоретично Польща може втратити право голосу та субсидії ЄС.

У грудні 2017 року Єврокомісія вже ініціювала проти Польщі процедуру за статтею 7 Лісабонського договору. Тоді це було пов'язано з першим етапом судової реформи.

Польська опозиція та Брюссель вважають, що керівна партія "Право і справедливість" хоче підкорити собі судову систему, аби закріпитися у владі.

Що не влаштовує ЄС?

Новий закон про Верховний суд дозволить президенту довільно звільняти або перепризначати частину суддів.

"Згідно з законом, нинішні судді зможуть заявити про бажання, аби президент продовжив їхній мандат. Мандат можуть продовжити на три роки... Критерії, за якими президент буде приймати рішення, не встановлені. Немає юридичної можливості переглядати це рішення", - йдеться в заяві Єврокомісії.

Що стосується попередніх законів цієї реформи, які прийняли минулого літа, то Єврокомісія вимагає скасування певних положень, які, на її думку, підкоряють судову систему керівній партії та порушують принцип розділення влади.

Відповідь Варшави

Копирайт изображения EPA Image caption Партія "Право і справедливість" на чолі з Ярославом Качинським (на фото - на фоні фотографії його брата, президента Леха Качинського, загиблого в авіактастрофі) прийшла до влади у 2015 році

Представники партії "Право і справедливість" запевняють, що Польща сповідує принцип верховенства права, а судова реформа його лише закріплює.

Лідери цієї політичної сили кажуть, що судова система Польщі потребує реформи. Оскільки вона неефективна, корумпована, в ній досі є люди, які працювали в часи соціалізму.

Кореспондент ВВС в Польщі повідомляє, що за даними одного з опитувань, 81% поляків згодні з тим, що судова система потребує реформи. Однак. поляків не питали, чи підтримують вони саме такий варіант змін.

Що загрожує Польщі?

Теоретично - може бути суд, позбавлення права голосу та частини субсидій Євросоюзу. На практиці - поки лише нотації та вмовляння.

Згідно з процедурою, Європейська рада на рівні міністрів за пропозицією Єврокомісії може обговорити претензії до країни та дати рекомендації.

Копирайт изображения Reuters Image caption Поляк Дональд Туск - президент Європейської ради - разом з більшістю брюсельських політиків дуже незадоволений тим, що робить "Право і справедливість" в його країні

Якщо ж країна відмовляється це робити, тоді саміт ЄС може ввести проти неї санкції у вигляді тимчасового позбавлення права голосу. Поки причини не будуть усунуті.

Країна, яку звинувачують у порушеннях, в голосуванні на саміті участі не приймає.

Інші члени ЄС мають ухвалити консенсусне рішення про санкції. Однак у Польщі в ЄС є принаймні один союзник: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що заблокує намагання покарати Варшаву.

В результаті, процедура, яку запустили в грудні, поки що ні до чого конкретного не призвела. В кінці червня у Брюсселі пройшли так звані "дисциплінарні слухання" з польського питання. Тоді сторони ні до чого не прийшли і пообіцяли продовжити переговори.

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