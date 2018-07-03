Знайдені в тайській печері діти можуть лишатися там місяці

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Люди моляться, аби діти вибралися з печери живими та здоровими

12 хлопців та футбольний тренер, які опинилися у пастці в тайській печері, можуть ще там лишатися кілька місяців.

Дитяча група зникла в печері дев'ять днів тому, а в понеділок увечері їх виявили водолази на невеликому сухому виступі в затопленій печері.

Рятувальники зараз борються з підйомом води, аби передати групі провізію.

Військові допускають, що їжа може бути потрібна ще наступні чотири місяці.

Як їх знайшли?

Два британських рятувальні дайвери, які прилетіли для пошукової операції, знайшли хлопчиків у понеділок ввечері.

Відео першого контакту було розміщено в соцмережі Facebook спеціальними силами тайського флоту.

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Хлопці, які сиділи на виступі над водою, у спілкуванні з водолазами розповіли, що їх там 13 і вони дуже голодні.

Рятувальники повідомили, що група повинна чекати і що до них обов'язково ще повернуться.

Один хлопчик сказав: "О, побачимося завтра".

За пошуками дітей спостерігала вся країна, оскільки було неясно, де вони та чи ще живі.

Як їх можуть врятувати?

Печерний комплекс Tham Luang у Чіанг Раї на півночі Таїланду регулярно затоплюється під час дощового сезону, який триває до вересня - жовтня.

Для того, аби вивести дітей раніше, їх треба навчити основним навичкам пірнання.

Але експерти застерігають, що для недосвідчених водолазів проходження по брудних водах, які не мають видимості, дуже небезпечне.

Всі спроби відкачати воду досі не були успішними.

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Якщо чекати, доки вода сама не відійде, то групі доведеться залишатися в печері ще кілька місяців. В цей період їм будуть постійно постачати їжу та допомогу.

Спеціально навчених лікарів відправлять в найближчі дні, аби ті оглянули дітей.

Також в рамках рятувальної операції групи продовжують прочищати гірський схил в надії знайти ще один шлях до печери.

Хто ці діти?

12 хлопців є членами місцевої футбольної команди, наймолодшому з них - 11 років.

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Відомо, що 25-річний тренер, який потрапив у пастку з ними, випадково взяв їх на цю екскурсію.

Мати 12-річного хлопчика, який застряг з групою, повідомила агентству AFP біля печери, що вона "дуже рада" почути, що діти у безпеці.

"Я хочу, аби з ним фізично та психічно було все добре", - сказала вона.

"Я дуже щаслива, я не можу це передати словами", - заявив інший родич журналістам і сльози радості стікали по його щоках.

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