Копирайт изображения PA Image caption Поліція оточила місця у Еймсбері і Солсбері, де часто бачили пару

Поліція британського графства Вілтшир оголосила про серйозний інцидент після того, як двох людей знайшли без свідомості у містечку Еймсбері.

Поліція побоюється, що пара - 40-річні чоловік і жінка - зазнали впливу невідомої речовини, тип якої поки що не вдалося встановити.

Офіцери поліції спершу думали, що пара втратила свідомість від дії поганого наркотику - героїну чи креку. Проте пізніше правоохоронці заявили, що не хочуть бути упередженими щодо причин інциденту.

Чоловіка і жінку часто бачили у Еймсбері і сусідньому Солсбері. Місця, де вони часто бували, обгородили від сторонніх.

У Департаменті громадського здоров'я Англії не вважають, що інцидент становить серйозну загрозу безпеці громадськості.

Еймсбері знаходиться за 16 км від міста Солсбері, де у березні цього року отруїли російського шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку.

Поліція встановила, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок". Британська влада звинуватила у причетності до отруєння Росію.

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