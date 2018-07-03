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У дитячому таборі на Київщині отруїлися 12 дітей, одна дівчинка - в комі. Про це повідомили у Київській ОДА.

Дітям стало зле ще 2 липня. 11 із них потрапили до медичного ізолятора табору із розладом шлунково-кишкового тракту.

Дівчинку восьми років доправили до лікарні.

У неї діагностували розлад травлення, організм дитини був вкрай зневоднений, і вона впала в кому. Зараз дівчинка в реанімації, її стан тяжкий, повідомили в департаменті охорони здоров'я ОДА у Facebook.

Дитину готують до транспортування у відомий дитячий медзаклад "Охматдит".

Діти відпочивали у приватному дитячому таборі "Славутич" Переяслав-Хмельницького району.

Копирайт изображения slavutych.kiev.ua Image caption Їдальня табору "Славутич"

За попередньою інформацією, найбільш постраждала дівчинка є ученицею спортивної "Школи Дерюгіних". Її вихованці готувалися у "Славутичі" до змагань.

Держпродспоживслужба взяла проби їжі, якою годували дітей, у них також беруть аналізи.

На сьогодні в ізоляторі табору залишаються семеро дітей. Загалом в оздоровчому таборі перебуває понад 200 осіб.

У ОДА заявили, що табір кілька годин не пускав комісію з розслідування до медізолятору, де перебувають постраждалі.

BBC News Україна намагалась взяти коментар у представників табору. Всі телефони і мейли табору не відповідають.

У Київській ОДА раніше називали "Славутич" "лідером дитячого оздоровлення у Київській області".

Відпочинок тривалістю 18 днів у липні у таборі коштує 15 500 грн.