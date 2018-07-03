Отруєння у таборі під Києвом: одна дитина в комі, 11 постраждали
У дитячому таборі на Київщині отруїлися 12 дітей, одна дівчинка - в комі. Про це повідомили у Київській ОДА.
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Дітям стало зле ще 2 липня. 11 із них потрапили до медичного ізолятора табору із розладом шлунково-кишкового тракту.
Дівчинку восьми років доправили до лікарні.
У неї діагностували розлад травлення, організм дитини був вкрай зневоднений, і вона впала в кому. Зараз дівчинка в реанімації, її стан тяжкий, повідомили в департаменті охорони здоров'я ОДА у Facebook.
Дитину готують до транспортування у відомий дитячий медзаклад "Охматдит".
Діти відпочивали у приватному дитячому таборі "Славутич" Переяслав-Хмельницького району.
За попередньою інформацією, найбільш постраждала дівчинка є ученицею спортивної "Школи Дерюгіних". Її вихованці готувалися у "Славутичі" до змагань.
Держпродспоживслужба взяла проби їжі, якою годували дітей, у них також беруть аналізи.
На сьогодні в ізоляторі табору залишаються семеро дітей. Загалом в оздоровчому таборі перебуває понад 200 осіб.
У ОДА заявили, що табір кілька годин не пускав комісію з розслідування до медізолятору, де перебувають постраждалі.
BBC News Україна намагалась взяти коментар у представників табору. Всі телефони і мейли табору не відповідають.
У Київській ОДА раніше називали "Славутич" "лідером дитячого оздоровлення у Київській області".
Відпочинок тривалістю 18 днів у липні у таборі коштує 15 500 грн.