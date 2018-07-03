"Туристи-заручники": як в Україну повернули 1,5 тис. людей

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Всі українці, які "застрягли" в аеропортах в Тунісі, Албанії, Грузії та інших країнах, повернулися до України. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на прес-конференції в Києві.

"Ми щиро сподівалися, що ринок дерегульований і ми побачимо ідеальний механізм, коли бізнес працює з суспільством. Цього не сталося, ми були змушені втрутитися", - сказав голова Мінінфраструктури.

За його словами, всього через конфлікт постраждали близько півтори тисячі українських туристів.

Туристам радять подати колективне звернення до суду.

Чому українці застрягли в аеропортах?

Від минулих вихідних сотні українців застрягли в аеропортах багатьох країн світу через проблеми з авіарейсами, туроператорами і перевізниками.

Декому довелося чекати рейсу додому з відпустки по кілька діб - разом із маленькими дітьми.

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Заручниками комерційного конфлікту між авіакомпанією "Bravo Airways" та туроператором "Oasis Travel" стали понад тисяча українців, вважає заступник міністра економічного розвитку Михайло Титарчук.

"Господарюючі суб'єкти не змогли домовитися на своєму рівні, і ми мали невідкладно втрутитися", - написав чиновник у Facebook.

За його словами, у вівторок, 3 липня, повернулися останні групи туристів з Тунісу:

посадка у Львові 03:45 (172 пасажири);

посадка у Києві 14:30 (172 пасажири);

посадка у Львові 04:10 (180 пасажирів);

посадка у Києві 13:10 (180 пасажирів).

На думку чиновника, проблема "прямо пов'язана зі збільшенням кількості охочих відпочити, що в рази перевищила обсяг пасажиромісць, що фактично можуть надати авіаперевізники чартерних рейсів, та постійним демпінгуванням цін на тури".

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Також, за його словами, додає негативу незадовільний технічний стан літаків, що призводить до постійного виходу з ладу бортів та відповідно до зриву рейсів.

"У гонитві за надприбутками туроператори завідомо беруть на себе зобов'язання, обсяги яких реально більші за спроможності бюджетних авіаперевізників", - заявив чиновник.

При цьому, за словами Михайла Титарчука, ані туроператор, ані авіаперевізник, киваючи один на одного, не бажають нести додаткових фінансових витрат за повернення туристів в Україну.

Заборонити старі літаки

Крім того, міністр Омелян повідомив, що до кінця тижня на сайтах Міністерства та Державної авіаційної служби розмістять рейтинг авіакомпаній, який дозволить отримати інформацію про те, з якою частотою виконуються рейси і як часто бувають запізнення.

Також у мінінфраструктури планують обмежити термін використання в Україні старих літаків.

"Ми з наступного року обмежимо вік використання пасажирських літаків - не літатимуть літаки старші за 20 років", - повідомив Володимир Омелян, уточнивши, що зараз в Україні є літаки з терміном експлуатації понад 35 і 40 років.