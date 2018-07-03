Аварія на залізниці під Одесою: 16 потягів затримуються

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Через аварію вантажного потяга в Одеській області затримуються 16 пасажирських поїздів.

У вівторок, 3 липня, на перегоні Іванівка - Веселий Кут в Одеській області зійшли з рейок 14 вантажних вагонів.

Через це було заблоковано рух на цій ділянці залізниці для пасажирських потягів у напрямку Одеса - Київ. Їх пустили в об'їзд альтернативними маршрутами.

Також змінили розклад руху кілька приміських поїздів.

"Укрзалізниця" направила два пасажирські автобуси на станцію Затишшя для перевезення пасажирів поїзда № 65 Москва - Кишинів до прикордонної з Молдовою станції Кучурган.

Вагони, що зійшли з рейок, були завантажені різними видами вантажу: шротом і прокатом чорних металів. Загрози для людей і навколишнього середовища немає, запевняє "Укрзалізниця".

Залізничники вже поставили на рейки перший із 14 вагонів, які зазнали аварії. Планують поставити на рейки ще один, а решту приберуть на узбіччя, щоб відновити рух коліями.

За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що машиніст поїзда перевищив швидкість руху, унаслідок чого вантажний поїзд зійшов з рейок.

Змінили рух такі потяги: № 762/761 Одеса - Київ, № 94/93 Одеса - Мінськ, № 24/23 Одеса - Москва, № 106/105 Одеса - Київ, № 146/145 Ізмаїл - Київ, № 136/135 Білгород-Дністровський - Чернівці, № 258/257 Одеса - Львів, № 26/36 Одеса - Рахів - Перемишль, № 108/107 Одеса - Ужгород, № 12/11 Одеса - Львів, поїзд № 84/83 Одеса - Ковель, № 223/224 Київ - Одеса, поїзди № 23/24 Москва - Одеса та № 258/257 Львів - Одеса.

"Укрзалізниця" попросила вибачення у пасажирів за незручності й закликає стежити за оголошеннями на вокзалах та станціях.

Пасажири, чиї поїзди затрималися у дорозі, можуть звернутися до чергового вокзалу в Одесі для отримання допомоги. Зокрема, пообіцяли організувати "в межах можливостей залізниці" нічліг для пасажирів та трансфер.

Отримати інформацію про час відправлення, прибуття потягів пасажири можуть за номером: +380 (50) 490 62 71.