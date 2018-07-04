Вашу пошту Gmail можуть читати. Ви самі це дозволили

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Компанія Google підтвердила, що приватне листування у пошті Gmail іноді можуть читати інші люди, які працюють на розробників сторонніх додатків.

Люди, які прикріпили до свого акаунту певні додатки, могли, самі того не знаючи, дозволити розробникам дивитися електронне листування.

Одна з таких компаній повідомила Wall Street Journal, що це звичайна практика та "брудний секрет" індустрії.

Корпорація Google у відповідь заявила, що ця практика не суперечить правилам компанії.

Gmail - найпопулярніший електронний поштовий сервіс у світі, який має 1,4 млрд зареєстрованих користувачів.

Google дозволяє користувачам приєднувати до свого акаунту додатки сторонніх розробників, наприклад, які допомагають у замовленні квитків та порівнюють ціни на товари та послуги.

У такому випадку у користувачів питають, чи згодні вони, що розробники додатків отримають доступ до вмісту поштової скриньки.

Як пише Wall Street Journal, іноді подібний дозвіл передбачає, що працівники компаній-розробників додатків отримують доступ до листування користувачів.

Дозвіл

Зазвичай електронну пошту в подібних випадках сканують комп'ютерні алгоритми. Однак одразу кілька компаній повідомили Wall Street Journal, що їхні працівники особисто читають тисячі листів.

Компанія Edison Software Ltd повідомила газеті, що вивчала електронне листування сотень людей, аби розробити новий додаток.

Інша фірма eDataSource Inc додає, що дивилася особисті електронні листи користувачів для того, аби покращити роботу свого алгоритму.

Компанії кажуть, що не питали у користувачів особливого дозволу для доступу до їхньої пошти Gmail, оскільки користувачі автоматично на це погодились при встановленні додатку.

"На те, аби прочитати всі умови контракту, може знадобитися кілька тижнів. Цілком можливо, що у списку всіх умов це згадувалось, проте це не можна вважати нормальним. Не можна, аби хтось інший читав вашу особисте листування", - вважає професор Алан Вудвард з Суррейського університету (Англія).

Google стверджує, що доступ до приватного листування отримали лише перевірені компанії та лише у випадках, коли користувачі самі дали на це дозвіл.

Компанія радить користувачам Gmail зайти у розділ "Перевірка безпеки", аби побачити, які саме додатки пов'язані з їхнім акаунтом, і закрити доступ до тих, яким вони не хочуть його надавати.

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