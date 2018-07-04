Діти у таборі під Києвом могли отруїтися простроченим йогуртом

Копирайт изображения UNIAN Image caption Восьмирічну дівчинку у комі транспортували до лікарні "Охматдит". Дитині поставили діагноз "енцефаліт"

Держпродспоживслужба розслідувала отруєння 12 дітей у таборі під Києвом і підтвердила, що отруєні - члени однієї групи, вихованці дитячої спортивної школи "Школа Дерюгіних".

Напередодні про отруєння дітей у приватному таборі "Славутич" у селі Циблі Переяслав-Хмельницького району повідомила Київська ОДА.

Дітям стало зле ще 2 липня. 11 із них потрапили до медичного ізолятора табору із розладом шлунково-кишкового тракту. Дівчинку восьми років доправили до лікарні. Дитина із розладом травлення і сильним зневодненням впала в кому, її поклали до реанімації.

Наступного дня у Держпродспоживслужбі повідомили, що у дівчинки діагностували енцефаліт.

Решта дітей - вже у задовільному стані, 10 із них забрали додому батьки, одна дитина все ще у медичному ізоляторі.

Прострочені йогурти

Епідеміологічне розслідування Держпродспоживслужби встановило, що діти, імовірно, отруїлися простроченими йогуртами. При чому із 226 дітей, які перебували у таборі і їли ці йогурти, отруїлися тільки вихованці спортивної школи. У цьому розслідування винить тренерів школи.

30 червня "згідно меню, 226 дітям закладу на підвечірок видали йогурти з наповнювачем "Злаки" та з лактулозою місцевого виробника, термін споживання яких спливав 01.07.2018", зазначають у службі.

Того ж дня троє тренерів спортивної школи, які супроводжували дітей, взяли у своїх вихованців 26 йогуртів, які видали на підвечірок, та залишили їх без дотримання відповідного температурного режиму у власних кімнатах і повернули дітям через добу. Чому так сталося, у заяві Державної служби не сказано.

Погіршення стану здоров'я інших дітей табору епідеміологічне розслідування не зафіксувало. "При цьому слід відмітити, що вони всі харчувалися в одній їдальні", - заявили там.

Держпродспоживслужба заявляє, що обстежила харчовий блок табору і взяла проби їжі, якою годували дітей, а також аналізи у самих дітей.

BBC News Україна намагається зв'язатися із представниками "Школи Дерюгіних" для отримання коментаря.

Копирайт изображения slavutych.kiev.ua Image caption Їдальня табору "Славутич"

Розслідування

У ОДА раніше заявляли, що табір кілька годин не пускав комісію з розслідування до медізолятору, де перебували постраждалі.

Водночас керівництво табору 3 липня поширило заяву, де сказано, що причетність табору до отруєння - "не встановлена".

"Це дітки (отруєні дівчата. - Ред.), у яких особливий режим тренувань, важких фізичних навантажень та дієтичного харчування під наглядом тренера, з котрою приїхали дітки саме на тренувальні спортивні збори", - заявило керівництво табору.

Прокуратура Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних норм із запобігання масовим отруєнням.

У прокуратурі також повідомили, що у господарських судах розглядається позов про повернення майна табору "Славутич" державі. Прокурори раніше звинуватили орендаторів майна табору у незаконній реконструкції і безпідставному оформленні права власності на дитячий табір.

У Київській ОДА раніше називали "Славутич" "лідером дитячого оздоровлення у Київській області".

Відпочинок тривалістю 18 днів у липні у таборі коштує 15 500 грн.