Прокуратура оголосила підозру екс-депутату у замовленні вбивства

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Головна військова прокуратура оголосила про підозру колишньому депутату Верховної Ради Ш. у замовленні і організації вбивства у 2006 році полковника міліції Романа Єрохіна.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос відмовився називати ім'я і прізвище екс-депутата, проте він сказав, що ідеться про особу, стосовно якої вже ведеться п'ять кримінальних справ, у тому числі дві - про замовлення вбивств у попередні роки.

Зміст цих справ дає підстави вважати, що ідеться про колишнього депутата 5 і 6 скликань від "Батьківщини" і Партії регіонів Олександра Шепелєва.

Прокурор наголосив, що екс-депутат арештований і перебуває під слідством за цими справами.

За новими пред'явленими статтями йому загрожує довічне ув'язнення.

Вбивство Єрохіна

Роман Єрохін був вбитий у липні 2006 року, тоді міліція встановила виконавців злочину. Вони були засуджені до 10-15 років тюрми. Проте організатора і замовника вбивства не назвали, тому цю справу було виділено в окреме провадження.

"Із березня 2018 року військова прокуратура спільно із Національною поліцією розслідує справу про замовників. (...) Ми довели, що мотивом вбивства була помста за професійну діяльність", - заявив Анатолій Матіос журналістам.

Слідчі встановили, що Єрохін разом із колегами виявив і ліквідував конвертаційний центр на базі одного із комерційних банків Донецька, кінцевим бенефіціаром якого на той час був депутат парламенту. Надалі група Єрохіна також працювала над ліквідацією інших конвертаційних центрів у Донецькій області.

"Це абсолютно, наголошую, абсолютно не влаштовувало цього депутата-замовника", - сказав головний військовий прокурор.

"Він вирішив помститися, для цього залучив п'ятеро осіб - колишніх і чинних правоохоронців, які за винагороду погодилися вбити Єрохіна. Надав їм вогнепальну зброю, глушники, приціли, автомобільний транспорт та кошти для підготовки і здійснення вбивства", - розповів прокурор.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Анатолій Матіос каже про незаперечні докази вини екс-депутата парламенту

26 липня 2006 року полковника Єрохіна викрали і вбили в салоні легкового автомобіля. Після цього, приховуючи сліди злочину, тіло вивезли за межі Києва і закопали у лісі. Автомобіль - спалили.

Пояснюючи причини, чому впродовж 12-ти років не вдавалося встановити замовника у той час, як виконавці були засуджені, Анатолій Матіос сказав, що "замовник так побудував стосунки між учасниками злочину, що вони не знали один одного".

Анатолій Матіос повідомив, що екс-депутат планував замовити ще одне вбивство - банкіра-конкурента, але цей злочин не був скоєний.

4 липня один із судів Києва розглядатиме клопотання про запобіжний захід підозрюваному. Прокуратура вимагає тримання під вартою без застування застави.

Справи Шепелєва

Анатолій Матіос повідомив, що колишній депутат підозрюється також в організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних коштів "Родовід Банку", їхньої легалізації та службового підроблення, вчиненні державної зради.

Раніше Генеральна прокуратура вказувала, що усі ці підозри висунуті саме Олександру Шепелєву.

8 лютого 2018 року Шепелєва затримали у Київській області співробітники СБУ. За даними правоохоронців, в нього виявили "посвідчення" співробітника так званого "міністерства державної безпеки ДНР".

10 лютого суд заарештував Шепелєва, застосувавши запобіжний захід - арешт, обраний ще 26 березня 2015 року.

До цього часу Олександр Шепелєв перебував у розшуку. У липні 2013-го його затримали в Угорщині, за результатами процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили в Україну.

Через рік Шепелєв втік з Київської міської лікарні, де проходив лікування і перебував під вартою. Його повторно оголосили у міжнародний розшук.

Правоохоронні органи Росії у березні 2015 року затримали Шепелєва у Московській області і на підставі клопотання Генпрокуратури України проводили екстрадиційну перевірку.

Однак згодом екс-депутат знову опинився в Україні, де й був затриманий спецслужбами.