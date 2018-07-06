Вбивство під Слов'янськом: в Італії починають судити Марківа

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Суд італійського міста Ассізі 6 липня розпочинає слухання у справі колишнього бійця Національної гвардії України, 29-річного Віталія Марківа. Його звинувачують в умисному вбивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі у травні 2014 року поблизу Слов'янська Донецької області.

Віталія Марківа арештували 30 червня 2017 року у Болоньї, з того часу він перебуває у слідчому ізоляторі.

Україна наполягає на тому, що загиблий італійський журналіст, а також його перекладач-росіянин Андрій Миронов перебували на території, яку на той час контролювали сепаратисти. Тоді, у травні 2014-го, тривали запеклі бої між українськими військовими та сепаратистами за місто Слов'янськ та гору Карачун.

Як згодом з'ясувалося, Віталій Марків має громадянство України та Італії. Італійські закони дозволяють подвійне громадянство, тому він може користуватися консульською підтримкою з українського боку. Як повідомляли речники Нацгвардії, Марків перебував в Італії у відпустці.

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Захист і обвинувачення

Сторона обвинувачення стверджує, що Марків на той час був командиром і що він та інші особи знали, що йдеться про журналістів й саме у них цілилися.

За інформацією італійської преси, обвинувачення говорить про велику кількість - до 30-ти - мінометних ударів, а також про "значний проміжок часу, в який вони були завдані".

У той же час, як твердить захисник, Віталій Марків на той час був не командиром, а солдатом Нацгвардії, отже, не міг віддавати наказів.

Військового захищає відомий на Апеннінах правник Раффаеле делла Валле. Сторона захисту доводить невинуватість Віталія Марківа, зокрема, отриманими з України документами.

Як доводить захист, батальйон Марківа не мав у своєму розпорядженні мінометів, а місце перебування було таким, що він не міг бачити підніжжя гори Карачун, де загинули журналіст і перекладач.

Саме через це сторона захисту особливо наполягає на виїзді на місце події. Адвокат також вважає, що мають бути заслухані свідки - бойові товариші Марківа.

Копирайт изображения AFP Image caption В Україні розслідують загибель італійського журналіста Андреа Рокеллі та його перекладача Андрія Миронова

Свідками обвинувачення є французький журналіст Вільям Роглон, котрий вцілів під час обстрілу, та два італійських журналісти, які нібито спілкувалися з Марківим телефоном.

Вільям Роглон твердив, що його колеги загинули внаслідок застосування зброї підрозділом Нацгвардії України.

Свідки у захисту також є, але їхні імена не розголошувалися.

Позиція України

Генпрокуратура України наполягає на тому, що загиблі журналісти перебували на території, яку не контролювали Збройні Сили України. За даними українського слідства, журналісти загинули внаслідок артобстрілу з боку сепаратистів.

Саме у той час, у травні-червні 2014 року тривали запеклі бої за Слов'янськ та гору Карачун між українськими військовими та бойовиками.

Про ті події відомо, зокрема, що 24 травня сепаратисти з використанням мінометів та гранатометів напали на блокпост Національної гвардії України. Внаслідок двогодинного збройного протистояння загинув боєць Нацгвардії, чотирьох було поранено. Під час обстрілу бойовики пошкодили житлові будинки та психіатричну лікарню у Слов'янську.

Саме у цей день поблизу села Андріївка під час обстрілу загинули італійський журналіст та перекладач-росіянинин і був поранений французький журналіст.

Іще через кілька днів сепаратисти збили вертоліт Національної гвардії України, внаслідок чого загинуло 12 військовослужбовців, серед них - генерал-майор Сергій Кульчицький.

Слов'янськ був звільнений українською армією 5 липня 2014 року.

Офіційна заява міністра

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у травні цього року передав послу Італії в Україні офіційну заяву, у якій наголосив, що у матеріалах слідства і численних документах суду використовуються такі поняття, як "проросійські повстанці-сепаратисти", "громадянський конфлікт", "парамілітарний підрозділ, паралельний армії", "агресія українського війська" тощо.

Міністр, посилаючись на норми міжнародних конвенцій, наголосив, що ідеться про агресію Росії проти України, яка змушена захищати свій суверенітет.

Арсен Аваков наголосив, що Андреа Роккеллі попереджали про те, що гора Карачун на той момент була епіцентром бойових дій.

"Однак всупереч застереженням, що заздалегідь були оприлюднені посольством Італійської Республіки в Україні і без будь-якого погодження (акредитації) з українською владою, самовільно вирушив у цю небезпечну для життя подорож, потрапивши в результаті під відкритий сепаратистами обстріл", - вказує Арсен Аваков у заяві.