Поліція: пара під Солсбері також була отруєна "Новачком"
Чоловік і жінка, яких знайшли непритомними у містечку Еймсбері, графство Вілшир, також були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок" - тією ж, якою отруїли екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку Юлію, заявила британська поліція.
Пара - Чарлі Роулі і Дон Стерджесс - у критичному стані у лікарні. Їх знайшли непритомними у будинку в Еймсбері у суботу.
При цьому у їхньому минулому не було нічого, що б змушувало припускати, що пару отруїли умисне, вважають у поліції.
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Асистент комісара поліції Ніл Басу заявив, що поки що неможливо підтвердити, що нервово-паралітичний агент, яким отруїли пару у Еймсбері - із тієї ж партії, що й той, яким отруїли Скрипалів. Проте поліція збирається це перевірити.
Пан Басу додав, що предметів, через які відбувся контакт із отрутою, поки що не знайшли. Наразі слідчі складають детальну мапу пересування пари у години до отруєння і застерігають жителів цієї місцевості не підбирати невідомих предметів.
Розслідування очолив контртерористичний підрозділ британської поліції.
Як зазначає кореспондент ВВС з питань безпеки Ґордон Корера, найбільш імовірною поки що є гіпотеза, що це були залишки того "Новачка", яким у березні цього року отруїли Сергія і Юлію Скрипалів.
Що сталося у Еймсбері?
"Швидку" викликали у будинок у містечку Еймсбері у суботу - коли пані Стерджесс втратила свідомість. Пізніше того ж дня погано стало і пану Роулі.
У поліції кажуть, що спершу запідозрили, що пара вжила заражений героїн чи кокаїн.
Проте аналізи у військовій лабораторії "Портон Даун" показали, що пара була отруєна нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
Поліція про всяк випадок обгородила усі місця, які пара часто відвідувала до інциденту, у Еймсбері і сусідньому Солсбері.
За словами кореспондента ВВС Ґордона Корери, інцидент із парою у Еймсбері дуже стривожив британську громадськість.
"Можливо, це був той самий "Новачок", виготовлений для атаки [у Солсбері у березні] і викинутий десь у парку чи в будинку. Можливо, ці двоє якось на нього натрапили", - пояснює кореспондент.
За його словами, інцидент із парою у Еймсбері може дати слідству нові зачепки щодо того, як був виготовлений "Новачок", яким отруїли Скрипалів.
Міністр внутрішніх справ Британії Саджид Джавід скликав термінове засідання урядового комітету Cobra у четвер.
"Новачок" у Солсбері
Містечко Еймсбері знаходиться за 15 км від міста Солсбері.
4 березня цього року колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його доньку Юлію знайшли непритомними на лавці у міському парку Солсбері.
Раніше Росія ув'язнила Сергія Скрипаля за шпигунство для британської розвідки, проте його звільнили в рамках обміну шпигунами між США та Росією у 2010 році.
Британія звинуватила у отруєнні Росію. Аналізи британських і незалежних лабораторій встановили, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
Отруєння екс-розвідника спричинило загострення дипломатичної кризи між Росією та Заходом. Більше сотні російських дипломатів вислали країни Заходу, Росія вдалася до дзеркальних мір.
Посол Росії в ООН Василь Небензя 4 квітня повідомив у Раді Безпеки ООН, що Велика Британія "грається з вогнем" і звинуватив Лондон у створенні "фейкової історії".
За словами російського дипломата, Москву звинуватили у злочині, але не надали доказів.
Пан Небензя зазначив, що головна мета Великої Британії - "дискредитувати" Росію.
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