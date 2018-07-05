Горіхи покращують сперму - вчені

Копирайт изображения Getty Images

Регулярне вживання у їжу горіхів може покращити якість сперми, кажуть вчені.

Нове дослідження іспанських вчених з цього приводу вийшло на тлі зменшення кількості сперматозоїдів у спермі чоловіків західного світу - що пов'язують із забрудненням довкілля, курінням і поганим харчуванням.

Кожна сьома пара у світі стикається із труднощами завагітніти. І майже кожен другий випадок безпліддя пов'язаний із проблемами у чоловіків.

При цьому вчені намагалися довести, що одна лиш зміна дієти може позитивно впливати на сперму.

Для цього вони поділили 119 здорових чоловіків у віці від 18 до 35 років на дві групи:

одна група додавала до свого своєї звичної дієти по 60 грамів горіхів щодня;

інша не вносила жодних змін у своє харчування.

Вчені довели, що у тих, хто з'їдав кожного дня по дві жмені суміші із мигдальних, волоських і лісових горіхів, уже за два тижні зросла кількість сперматозоїдів і їхня активність.

Зокрема, кількість сперматозоїдів у них зросла на 14% (у порівнянні із другою групою). Їхня життєздатність - на 4%, активність - на 6%, а розміри - на 1%. Саме за цими показниками Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює здоров'я сперми.

Експерти кажуть, що нове дослідження підтвердило висновки попередніх, які вказували, що дієта, багата жирними кислотами омега-3, антиоксидантами і вітаміном B позитивно впливає на фертильність.

Горіхи містять багато із цих поживних речовин.

Зміни у стилі життя

Водночас вчені застерегли, що чоловіки, які брали участь у цьому дослідженні, не мали проблем із репродуктивним здоров'ям. Тож неясно, чи знахідки можна застосувати до тих, у кого є проблеми із фертильністю.

Професор андрології Шеффілдського університету Аллан Пейсі, який не брав участі у цьому дослідженні, каже, що піддослідні, можливо, могли здійснити інші позитивні зміни у своєму стилі життя, і ці зміни не були враховані.

За словами доктора Вірджинії Болтон, колишньої консультанта-ембріолога у лікарні Ґая в Лондоні, ці знахідки цікаві з академічної точки зору, але поки що неможливо стверджувати, як вони можуть реально вплинути на шанси завагітніти.

"Поки ж ми не знайдемо відповіді на це запитання, слід закликати наших пацієнтів перестати вживати алкоголь і почати здорово харчуватися", - додає вона.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.