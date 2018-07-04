Медсестру в лікарні Честер заарештували через підозру в убивстві дітей

Image caption Підозри у поліції з'явилися через смерті новонароджених з березня 2015 по липень 2016 року

28-річну медсестру Люсі Летбі підозрюють у вбивстві восьми немовлят у лікарні та спробах убити ще шестеро дітей.

Розслідування відбувалося у місті Честер на північному заході Англії, поліція шукала причини підозріло високої смертності серед новонароджених у лікарні графині Честеру.

Вдома у Люсі Летбі провели обшуки, будинок розташований за милю від лікарні.

У поліції поки не можуть назвати терміни, коли оприлюднять висновки слідства. Вони закликають з розумінням поставитися до почуттів батьків загиблих немовлят і утримуватися від будь-яких спекуляцій щодо цієї справи.

Незрозумілі смерті

До поліції звернувся головний лікар лікарні, попросивши розслідувати смерті, які не сталися через недбалість і потребували серйозного аналізу. Він хотів зрозуміти, що відбулося насправді.

Копирайт изображения SWINS Image caption Люсі Летбі на знімку з 2013 року

За його словами, пологове відділення продовжувало працювати в нормальному режимі. Воно було оснащене обладнанням, необхідним для дітей, які народилися раніше терміну. Щорічно у лікарні доглядали за 400 такими немовлятами.

Надання подібної медичної допомоги припинили в липні 2016 року, коли зі звітів стало зрозуміло, що показники смертності серед цієї категорії новонароджених серйозно перевищують нормальні значення.

Image caption Обшуки в будинку медсестри

Подальші дослідження не виявили причини такого відхилення, високу смертність не змогли пояснити, а надалі одна з інспекцій лікарні, проведена в 2016 році, виявила невідповідність рівня медичного персоналу стандартам Британської асоціації перинатальної медицини.

Всього за період з березня 2015 року по липень 2016 виявили 17 підозрілих смертей немовлят. Крім того, було ще 15 дивних випадків, які не закінчилися летальним результатом.