Медсестру в лікарні Честер заарештували через підозру в убивстві дітей
28-річну медсестру Люсі Летбі підозрюють у вбивстві восьми немовлят у лікарні та спробах убити ще шестеро дітей.
Розслідування відбувалося у місті Честер на північному заході Англії, поліція шукала причини підозріло високої смертності серед новонароджених у лікарні графині Честеру.
Вдома у Люсі Летбі провели обшуки, будинок розташований за милю від лікарні.
У поліції поки не можуть назвати терміни, коли оприлюднять висновки слідства. Вони закликають з розумінням поставитися до почуттів батьків загиблих немовлят і утримуватися від будь-яких спекуляцій щодо цієї справи.
Незрозумілі смерті
До поліції звернувся головний лікар лікарні, попросивши розслідувати смерті, які не сталися через недбалість і потребували серйозного аналізу. Він хотів зрозуміти, що відбулося насправді.
За його словами, пологове відділення продовжувало працювати в нормальному режимі. Воно було оснащене обладнанням, необхідним для дітей, які народилися раніше терміну. Щорічно у лікарні доглядали за 400 такими немовлятами.
Надання подібної медичної допомоги припинили в липні 2016 року, коли зі звітів стало зрозуміло, що показники смертності серед цієї категорії новонароджених серйозно перевищують нормальні значення.
Подальші дослідження не виявили причини такого відхилення, високу смертність не змогли пояснити, а надалі одна з інспекцій лікарні, проведена в 2016 році, виявила невідповідність рівня медичного персоналу стандартам Британської асоціації перинатальної медицини.
Всього за період з березня 2015 року по липень 2016 виявили 17 підозрілих смертей немовлят. Крім того, було ще 15 дивних випадків, які не закінчилися летальним результатом.