Sony виклала фільм замість трейлера на YouTube

Копирайт изображения SONY Image caption Sony не вперше завантажує фільм у відкритий доступ.

Тисячі людей встигли переглянули фільм, який розмістив на YouTube американський дистриб'ютор.

Sony Pictures Entertainment оприлюднив відео як трейлер до фільму "Кілер Калі".

Однак замість короткого ролика, було завантажено 89-хвилинний фільм, який був у відкритому доступі для користувачів протягом шести годин.

CBR.com - який, схоже, був першим новинним сайтом, який повідомив про цю знахідку, назвав інцидент "епічною помилкою".

Користувачі вже встигли розповсюдити інформацію інтернетом і посміятися із цього.

Sony не прокоментував те, що сталося за запитом BBC.

Малобюджетний фільм про кілера з Лос-Анджелеса, раніше не привертав уваги, попри те, що він вже вийшов у деяких частинах Європи і на кінофестивалях.

У соціальній мережі Reddit вже почалася дискусія, чи не був інцидент "рекламним трюком".

Там кажуть, що для завантаження повноцінного фільму потрібно набагато більше часу, аніж для трейлера.

"Хтось мав би спитати, чому він довго завантажується", - писав один із користувачів.

Але Sony не вперше зробила таку помилку.

У 2014 році компанія розмістила на YouTube багатобюджетний фільм - "Нова Людина-павук 2".