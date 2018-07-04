Дівчинка з табору досі в комі: що кажуть лікарі

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Після отруєння у таборі "Славутич" на Київщині восьмирічна дівчинка другий день перебуває в комі, її стан стабільно важкий. Про це ВВС News Україна повідомили в "Охмадиті", де лікують дитину.

Інші подробиці стану дитину в лікарні не повідомляють.

12 дітям, які відпочивали у приватному таборі "Славутичі", стало зле ще 2 липня.

11 із них потрапили до медичного ізолятора табору із розладом шлунково-кишкового тракту.

Одну дівчинку восьми років з сильним зневодненням доправили до лікарні, де вона впала в кому. У Держпродспоживслужбі раніше повідомили, що у дівчинки діагностували енцефаліт.

Голова Київської ОДА Олександр Горган з посиланням на консиліум лікарів, які займаються лікуванням дитини, розповів ВВС News Україна, що такий стан дівчинки є прямим наслідком отруєння.

"Всі інші розлади - гастрит, набряк мозку, поліорганна недостатність - це все є наслідком харчової інфекції", - зазначив пан Горган.

Прострочені йогурти

Копирайт изображения slavutych.kiev.ua Image caption Табір "Славутич" розташований у селі Циблі Переяслав-Хмельницького району Київщини

Всі отруєні діти у таборі - це вихованці дитячої спортивної школи "Школа Дерюгіних".

За інформацією губернатора Горгана, 11 дітей з отруєнням зараз перебувають під наглядом лікарів, але в домашніх умовах.

"Інша справа, чому отруїлися 12 дітей, а такий гострий прояв тільки у однієї дитини. Це питання вивчається", - зазначив пан Горган.

Розслідування Держпродспоживслужби встановило, що діти у таборі, імовірно, отруїлися простроченими йогуртами. Причому із 226 дітей, які перебували у таборі і їли ці йогурти, отруїлися тільки вихованці спортивної школи. У цьому розслідування винуватить тренерів школи.

За версією Держпродспоживслужби, троє тренерів спортивної школи, які супроводжували дітей, забрали йогурти в дітей, тримали їх у себе в кімнатах не в холодильниках і видали дітям лише через добу.

Стан здоров'я інших дітей у таборі нормальний.

BBC News Україна намагається зв'язатися із представниками "Школи Дерюгіних" для отримання коментаря.

У таборі взяли зразки, щоб перевірити, чи був там збудник інфекції. Мають провести лабораторні дослідження.

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І табір, і їдальня продовжують працювати, каже Олександр Горган. Там і далі відпочивають понад 200 дітей.

Всіх фігурантів інциденту опитують правоохоронці.

Водночас керівництво табору поширило заяву, де йдеться, що причетність табору до отруєння не встановлена.

"Це дітки (отруєні дівчата. - Ред.), у яких особливий режим тренувань, важких фізичних навантажень та дієтичного харчування під наглядом тренера, з котрою приїхали дітки саме на тренувальні спортивні збори", - заявило керівництво табору.

Прокуратура Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних норм.

У Київській ОДА раніше називали "Славутич" лідером дитячого оздоровлення у Київській області.

Відпочинок тривалістю 18 днів у липні в таборі коштує 15 500 грн.