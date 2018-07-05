Діти в печері: рятувальники борються з погодою

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Рятувальники борються з погодою, щоб звільнити 12-х дітей та їхнього футбольного тренера, які опинилися у пастці у затопленій печері на півночі Таїланду.

Очікується, що за лічені дні в регіоні почнуться сильні дощі, що може призвести до збільшення рівня води у тій ділянці печери, де знайшли прихисток діти.

Останні дні на півночі Таїланду трималася суха погода. Рятувальники зараз вирішують, як витягти дітей з підземної пастки.

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Спочатку, поки їх не знайшли, це була боротьба з часом, а тепер це боротьба з природою, кажуть рятувальники.

Якщо суха погода протримається довший час, є ймовірність, що група зможе вийти пішки з печери Тхам Луанг Нанг Нон і дітям не доведеться пірнати.

Вся подорож від входу печери до місця, де сидять діти, наразі займає 11 годин - 6 годин туди і 5 годин назад.

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Багато хлопчиків не вміють плавати, і їх треба навчити основних навичок занурення, якщо їм доведеться залишати печеру таким шляхом.

Рятувальні команди працюють в надзвичайно складних умовах у задушливих печерах при температурі понад 30 градусів. Частину шляху у печерах їм доводиться долати у брудній воді, по коліна в мулі і через слизькі виступи.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Перші кадри знайдених дітей в Таїланді

Але робота продовжується невпинно бо, щойно розпочнеться сезон дощів, рятувати дітей буде набагато складніше.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Батьки дітей біля рятувального табору. Їм показали відео з хлопчиками

Тим часом сотні людей допомагають рятувальному табору - місцину навколо гори посипали гравієм, щоб захистити її від багнюки, працівники тайської королівської кухні готуються гарячу їжу, а добровольці роздають пляшки з водою та лід.

Один місцевий чиновник, який став волонтером розповів, що не знав дітей особисто, але вирішив допомагати, "оскільки вважає хлопчиків у печері своїми братами".

Раніше тайські військові говорили, що якщо діти не зможуть пірнати, групі, доведеться чекати чотири місяці, щоб зійшла вода і можна було вийти з печери. Дітям передають продукти та інші речі.

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Міністр внутрішніх справ Анапонг Пяінда наголосив на необхідності термінової евакуації, додавши, що дощ прогнозується "у найближчі кілька днів", повідомляє Bangkok Post.

Зараз з печер постійно викачують воду, щоб зменшити ризик затоплення. Понад 128 мільйонів літрів води викачали з печер від четверга.

Копирайт изображения EPA Image caption Печера, де заблоковані діти

Хлопчики віком від 11 до 16 років і їхній 25-літній тренер зникли ще 23 червня.

За попередньою інформацією, вони зайшли до печер, коли була суха погода, а потім почався сезон дощів, який заблокував їм вихід. Вони знайшли прилисток за 4 км від входу печери, де їх у понеділок знайшли британські дайвери.

Печери Тхам Луанг Нанг Нон регулярно затоплюються протягом сезону дощів, який триває у Таїланді до вересня-жовтня.