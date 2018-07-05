Другий вирок Балуху в Криму: 5 років колонії і штраф

Копирайт изображения Crimean Human Rights Group Image caption Внаслідок протестного голодування, яке триває понад три місяці, Володимир Балух втратив 30 кілограмів ваги

Українця Володимира Балуха в анексованому Криму засудили до другого терміну, повідомляє правозахисна організація Crimean Human Rights Group.

За сукупністю двох термінів, українцю дали п'ять років колонії загального режиму і штраф 10 тисяч рублів (близько 4 тис. гривень).

Суддя, яку цитує видання Крим.Реалії, заявила, що Балух скоїв злочин у зв'язку з "неприязню до діючої системи управління, що підтверджується раніше здійсненими злочинами".

Другу справу проти українця порушили через заяви начальника ізолятора в селищі Раздольное, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це працівник ізолятора напав на нього.

Справа Балуха

Володимир Балух - кримський фермер і активіст, який свого часу балотувався до Верховної ради Криму від Конгресу українських націоналістів.

Копирайт изображения facebook.com.володимир балух

Після анексії Криму пан Балух відмовився від автоматичного переходу до громадянства Росії, а на даху свого будинку, за повідомленнями ЗМІ, тримав піднятим український прапор - саме з цією обставиною проукраїнські активісти пов'язують його проблеми з правоохоронними органами.

У грудні 2016 року під час обшуку в будинку пана Балуха вилучили 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в Криму визнав його винним у зберіганні боєприпасів і засудив до трьох з половиною років позбавлення волі в колонії-поселенні та штрафу в 10 тисяч рублів.

14 березня цього року, після того, як вирок набув чинності, пан Балух оголосив голодування протесту "як прояв свого особистого презирства до окупаційного режиму".

Пізніше, щоб уникнути примусового годування, він щодня почав вживати дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грам сухарів з чорного хліба й пити чай з медом. Адвокат пана Балуха Ольга Дінзе каже, що станом на середину травня її підзахисний втратив 30 кг ваги.

У МЗС України називали вирок сфабрикованими і наголосили, що Україна посилить міжнародний тиск на Росію для звільнення українця.