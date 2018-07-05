Він дуже постарів і втратив 15 кг - до Сенцова пустили сестру

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Двоюрідна сестра українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан зустрілася з ним в колонії міста Лабитнангі. Про перше за чотири роки побачення з братом вона розповіла ВВС News Україна.

"Він тримається, дуже схуд, за час голодування втратив 15 кг і дуже постарів", - розповіла вона про свій візит до колонії "Білий ведмідь" у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Побачення, за її словами, тривало дві години, розмовляли вони телефоном через скло, Сенцов на зустріч прийшов сам.

"Йому ставлять крапельниці, так звана підтримувальна терапія. Без них він би не вижив, він це розуміє. Примусового годування не було, але він не виключає, що можуть таке застосувати", - розповіла пані Каплан.

Режисер розповів, що знає про акції на його підтримку, для нього це дуже важливо і він передав всім велике "Дякую", але при цьому попросив приділяти увагу й іншим політв'язням.

До Олега Сенцова доходять листи, у нього є доступ до телебачення, але тільки до російських каналів, зазначила його сестра.

Наталя Каплан розповіла режисеру про переговори щодо його ймовірного звільнення. "Він вірить, що все якось закінчиться добре", - каже пані Каплан.

Справа про тероризм

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У серпні 2015 року суд у Росії визнав Сенцова винним у створенні терористичної організації і засудив його до 20 років колонії суворого режиму.

За цією ж справою засудили до 10 років тюрми активіста Олександра Кольченка.

Сенцова та Кольченка звинуватили у підготовці терористичних актів у Криму навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією.

Самі засуджені вважають справу проти себе політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов зазначав, що його після арешту били та катували працівники ФСБ, вимагаючи зізнання.

Правозахисні організації вважають Олега Сенцова та Олександра Кольченка політв'язнями. Україна вимагає їх негайно звільнити.

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14 травня, рівно за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який стартував у Росії 14 червня, Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб він хоче привернути увагу до утримуваних за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

Численні акції на підтримку Олега Сенцова проходять в українських містах і в багатьох країнах світу. У понеділок у Києві на стадіоні "Олімпійський" близько тисячі людей розгорнули банер "Олег Сенцов, Україна з тобою" і запалили піротехніку.

У червні українська омбудсман Людмила Денисова безуспішно намагалася зустрітися з Олегом Сенцовим в Росії - її не допустили в колонію, де перебуває український режисер. Вона заявила про готовність України обміняти 23 засуджених росіян на українських в'язнів в Росії.

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