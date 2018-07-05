В РФ заявили, що у Лондона проблеми зі зберіганням отрут

Копирайт изображения РА Image caption Сліди "Новачка" шукали по всьому Солсбері

Представники російської влади почали коментувати повідомлення про отруєння британської пари неподалік від Солсбері.

45-річний Чарлі Роулі і 44-річна Дон Стерджесс отруїлися речовиною цієї групи - так само, як екс-офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка чотири місяці тому.

За попередніми даними, цей випадок не пов'язаний зі справою Скрипалів.

ВВС зібрала висловлювання російських політиків і експертів про інцидент у Еймсбері.

Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії:

"Це дуже тривожні новини. Безумовно, вони викликають глибоку стурбованість і в зв'язку з подібними проявами вже неодноразовими у Великій Британії. Зараз ми, звичайно, стурбовані. Все-таки в Європі використання таких речовин уже повторюється. Хоча, з іншого боку, ми не володіємо інформацією, які речовини, власне, використовувалися, як використовувалися", - заявив пан Пєсков (цитата "РИА Новости").

Копирайт изображения FACEBOOK Image caption Чарлі Роулі і Дон Стерджесс отруїлися речовиною групи "Новачок"

Прес-секретар Володимира Путіна нагадав, що раніше "Росія категорично заперечувала і продовжує заперечувати категорично можливість будь-якої причетності до того, що там [в Солсбері] відбувалося".

Сергій Степашин, перший директор ФСБ:

"Скоріш за все, у британської сторони є проблеми зі зберіганням отруйних речовин в лабораторії в Портон-Дауні. Тому шукати причини події Великій Британії треба у себе - в районі Портон-Дауна. І, нарешті, відмовитися від примарної версії про причетність Росії. Але, очевидно, що Британія не в змозі самостійно розслідувати інциденти в Солсбері і Еймсбері", - заявив пан Степашин Інтерфаксу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Місце отруєння у Еймсбері

У Портон-Дауні розташована лабораторія міністерства оборони Великої Британії.

Експерти в Портон-Дауні підтвердили ВВС, що співпрацюють зі слідством в Еймсбері, проте відмовилися уточнювати, яким саме чином.

Микола Ковальов, депутат Держдуми, колишній директор ФСБ:

"Основна версія - і для мене це абсолютно очевидно, виходячи з досвіду роботи і аналізу ситуації - до інцидентів у Британії з використанням отруйної речовини А-234, або, як його у нас називають, "Новачок", причетний, швидше за все, розробник цієї речовини", - сказав пан Ковальов "Інтерфаксу".

Депутат припустив, що ця людина або сама пішла з лабораторії, або була звільнена, "і тому ображена і продовжує свої нелюдські експерименти над людьми".

Ковальов також вважає, що британська влада не попереджає громадян про небезпеку: "Цілком очевидно, що ця небезпека зберігається, проте влада робить все для того, щоб це приховати".

За його словами, "спішно знищуються речові докази, зокрема, коти, хом'яки, будинок Скрипаля викуповується урядом".

Євген Серебренніков, перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки:

"Очевидно, що те, що сталося абсолютно точно доводить нашу непричетність до "справі Скрипалів". Сподіваємося, що британська сторона оцінить факти зі здоровим глуздом", - сказав Серебренніков "РИА Новости".

Він нагадав, що Росія від початку заявляла про свою непричетність до отруєння Скрипалів, однак аргументи "тупо не приймалися".