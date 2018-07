Чому банани знову під загрозою

Копирайт изображения Ralimanana Image caption Ось ці дикі банани не надто смачні, але саме вони можуть врятувати світовий банановий врожай від панамської хвороби

Дикі банани, які можуть захистити весь світовий врожай їстівних бананів від панамської хвороби, самі опинилися на межі вимирання, пише кореспондент BBC News Хелен Бріггс.

На острові Мадагаскар лишилося лише кілька дорослих дерев цього сорт.

Вчені попереджають, що зберегти їх треба обов'язково, адже вони можуть нести у собі секрет того, як зберегти всі банани на майбутнє.

Кавендиш

Більшість бананів, які споживають по всьому світу, належать до сорту Кавендиш, що є діже вразливим для хвороб і шкідників.

Тож вчені намагаються винайти нові сорти бананів, які були б одночасно смачні та стійкі до панамської хвороби, від якої потерпає багато бананових плантацій.

А мадагаскарські банани еволюціонували на ізольованому острові, й тому можуть мати унікальні властивості.

Дослідник із британського Королівського ботанічного саду Річард Еллен пояснює, що цей сорт (Енсета Перрьє), ймовірно, має вроджену стійкість до посух та хвороб.

"Вони не страждають на панамську хворобу, тож, можливо, мають генетичну стійкість до неї", - пояснює ботанік.

"Точно ми цього не знаємо, адже поки що не провели необхідні дослідження на самих бананах. Але ми не можемо його провести, поки ці банани опинилися у безпеці від вимирання", - додає Річард Еллен.

Вчений шукав ці банани на Мадагаскарі, і виявив, що в дикій природі вони майже зникли.

Ген стійкості

Дослідники сподіваються, що внесення мадагаскарського сорту до оновленого червоного списку Міжнародного союзу охорони природи приверне увагу до скрутного становища цих рослин.

Доктор Хелена Раліманана з Мадагаскарського центру збереження природи каже, що це - частина багатого рослинного спадку острова.

"Дуже важливо зберегти дикі банани, адже вони мають великі зерна, які можуть допомогти знайти ген для посилення культивованих бананів", - пояснює вона.

Зерна мадагаскарських бананів містяться всередині фруктів, що робить їх неїстівними. Але завдяки схрещуванню можна отримати плоди, які будуть одночасно і смачними, і стійкими до хвороб.

Ці банани ростуть на краях лісів й через це є вразливими до суворих погодних умов, а також страждають від вирубування і пожеж.

Чому банани хворіють?

Банани є клонами, тобто вони всі однакові. А це означає, що якщо хвороба вражає одну рослину, вона легко й швидко може перекинутися на всю популяцію.

А в чому проблема? Банани все ще продаються у величезній кількості

Це може дуже скоро змінитися.

Хвороба, від якої потерпає сорт "Кавендиш", наразі поширилася в Азії, але якщо вона розповсюдиться і на обидві Америки, то це може знищити весь світовий врожай бананів.

Таке вже траплялося у ХХ ст. із сортом бананів Гро-Мішель (також відомий як Великий Майк).

Через проблеми з цими бананами у США навіть написали відому пісню "Так, у нас немає бананів" (Yes! We Have No Bananas), що, як вважається, була присвячена дефіциту бананів внаслідок поширення грибка панамської хвороби.

Згодом банани Гро-Мішель замінили на Кавендиш і майже перестали вирощувати.

Що відомо про мадагаскарські банани?

Їхня наукова назва - Ensete perrieri.

Вони ростуть лише у тропічних лісах на заході Мадагаскару.

У дикій природі там залишилося лише п'ять дорослих рослин.