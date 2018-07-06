В Японії стратили лідера секти "Аум Сінрікьо", що здійснила теракт у метро
У Японії стратили сімох членів секти "Аум Сінрікьо", які здійснили смертельну атаку із застосуванням нервово-паралітичного газу у метро Токіо в 1995 року, а також лідера культуру - Сьоко Асахару.
Атака газом зарином у 1995 році стала найсмертельнішим терактом в історії Японії. Тоді загинули 13 людей, тисячі зазнали поранень.
До цього Сьоко Асахара і його послідовники здійснили іще один напад із застосуванням зарину, де загинули восьмеро і постраждали іще 600 людей.
Членів культу стратили у п'ятницю вранці - після того, як усі засуджені використали своє право на апеляцію, що сталося у січні цього року.
Іще шестеро членів культу досі очікують виконання покарання.
Що сталося у Токіо?
20 березня 1995 року члени культу розпилили газ зарин у токійському метро. Вони залишили проколоті пакети, повні зарину у формі рідини, у потягах центральних ліній підземки.
Свідки розповідають, що пекучий запах, що вдаряв по очах, став відчутний за лічені хвилини.
Токсична речовина вразила своїх жертв за секунди: вони задихалися і блювали, дехто осліп, декого паралізувало. 13 людей загинули
У наступні кілька місяців члени культу здійснили іще кілька спроб розпилити синильну кислоту на кількох станціях підземки, проте вони провалилися.
Ці напади шокували Японію - країну, що пишалася низьким рівнем злочинності і соціальною солідарністю.
Десятки членів секти "Аум Сінрікьо" потрапили на лаву підсудних - 13 із них засудили до смерті, включно із лідером секти. Іще шестеро відбувають довічні ув'язнення.
Чим був культ "Аум Сінрікьо"?
Культ, чия назва перекладається як "вища істина", почався у 1980-х як спіритуальна група, що поєднувала індуїстські й буддистські практики, а пізніше приєднана до них апокаліптичні католицькі вірування. Лідер культу Сього Асахара - також відомий під іменем Тідзуо Матсумото - оголосив себе новим пришестям Христа і "першим просвітленим" із часів Будди.
У 1989 році "Аум Сінрікьо" отримала офіційний статус релігійної організації в Японії і здобула суттєву світову підтримку. У розквіт культу у Асахари були десятки тисяч послідовників по всьому світу.
Поступово культ перетворився на параноїдальну групу судного дня, впевнену, що світу скоро настане кінець у глобальній війні, у якій лише вони виживуть.
Після 1995 року культ пішов у підпілля, але не зник, у підсумку узявши собі інші назви - "Хікарі Но Ва" і "Алеф".
У США і багатьох інших країнах "Аум Сінрікьо" внесена до переліку терористичних організацій, проте і "Алеф", і "Хікарі Но Ва" у Японії мають законний статус, хоч за ними і стежать спецслужби.
У організацій досі є послідовники і в Японії, і по всьому світу, зокрема у країнах колишнього СРСР.
У 2016 році російська поліція провела низку облав на імовірних членів культу в Москві і Санкт-Петербурзі.
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