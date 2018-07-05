Як Британія реагує на друге отруєння "Новачком"

Копирайт изображения AFP Image caption Саджид Джавід, виступаючи в четвер у парламенті, закликав Росію пояснити, чому отруїли британці

Міністр внутрішніх справ Британії Саджид Джавід закликав російську владу пояснити, яким чином два британці отруїлися нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Минулої суботи 45-річний Чарлі Роулі і 44-річна Дон Стерджесс із графства Вілтшир потрапили до лікарні.

Вони мали ознаки отруєння, схожі на ті, які в березні були у екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки.

Роулі та Стерджесс перебувають у критичному стані.

Вони мешкають у місті Еймсбері, яке лежить за 11 кілометрів від Солсбері, де знайшли непритомних Скрипалів.

Копирайт изображения facebook Image caption Минулої суботи, 30 червня, 45-річний Чарлі Роулі і 44-річна Дон Стерджесс були ушпиталені з ознаками отруєння

Пан Джавід заявив, що нервово-паралітична речовина з Еймсбері - тієї ж групи, що і субстанція, якою отруїли Скрипалів.

У четвер Бен Воллес, перший заступник міністра, відповідальний за безпеку і економічні злочини, закликав Росію розповісти подробиці замаху на колишнього подвійного агента Скрипаля та його доньку з використанням нервово-паралітичної речовини "Новачок".

"Російська держава може цю ситуацію "виправити", якщо розкажуть, що конкретно сталося, що вони зробили, і заповнять важливі пробіли, які ми намагаємося розслідувати", - сказав пан Воллес в інтерв'ю BBC.

Що кажуть розробники "Новачка"?

За однією з версій, британська пара могла випадково отруїтися залишками нервово-паралітичної речовини у тому ж районі, де отруїли Скрипалів.

Однак колишній радянський хімік і один з розробників класу отруйних речовин під назвою "Новачок" Віл Мірзаянов в інтерв'ю BBC висловив сумнів в тому, що це можливо.

Він вважає, що "Новачок" - нестійка речовина

"За чотири місяці відтоді, як отруїли Скрипалів, усе мало розкластися, це свіжа атака", - сказав пан Мірзоянов.

Також він підтвердив свою колишню заяву про те, що подібне отруєння могли підготувати на державному рівні.

Водночас Володимир Углєв, який також брав участь у розробці "Новачка", дотримується іншої точки зору: "[Воно] буде випаровуватися, але сліди залишаться".

В інтерв'ю BBC в четвер він також підтвердив, що у цієї речовини висока інгаляційна активність і вона легко проникає крізь шкіру.