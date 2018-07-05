Копирайт изображения УНІАН Image caption Місцевий депутат планував отримати мільйон гривень за сотню місць на кладовищі

Прокуратура затримала депутата Гостомельської селищної ради, який нібито хотів "продати" за хабарі сто місць на місцевому кладовищі.

Як стверджують прокурори, депутат дізнався, що людині потрібно оформити п'ять місць для поховань, і пообіцяв за гроші допомогти "вирішити" це питання.

"Окрім цього, депутат селищної ради запропонував ще додатково 95 місць для поховання, які громадянин в подальшому може продати іншим людям", - додають у прокуратурі Київщини.

Копирайт изображения Прокуратура Київщини Image caption Чоловіка затримали після отримання частини хабаря

Він пообіцяв через свій депутатський статус вплинути на директора комунального підприємства, що відповідає за місця на цвинтарі, безперешкодно все оформити.

За це депутат планував отримати від людини 1 млн грн хабара, додають прокурори.

4 липня його затримали після того, як він отримав першу частину грошей - 282,5 тис. грн.

Копирайт изображения Прокуратура Київщини Image caption Чоловік встиг отримати більше 280 тис. грн

Тепер йому загрожують вісім років в'язниці з конфіскацією майна.

Гостомель - селище у Київський області за кілька кілометрів від столиці.