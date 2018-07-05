Мисливців на носорогів з’їли леви у ПАР
Щонайменше двох ймовірних браконьєрів, які полювали на носорогів, вбили та з'їли леви у Південно-Африканській республіці, повідомляє тамтешня влада.
Рейнджери знайшли рештки двох, а можливо - трьох, людей у левовій резервації Сібуйя неподалік міста Кентон-он-Сі на південному сході країни.
Також там виявили потужну рушницю і сокиру, якою, як припускають, загиблі планували відрубувати роги тварин.
Протягом останніх років у Африці спостерігається зростання випадків браконьєрства - зловмисники полюють на роги носорогів через значний попит на цей матеріал в Азії.
У Китаї, В'єтнамі та інших азійських країнах вірять, що ці роги є афродизіаками.
Власник резервації Сібуйя Нік Фокс на свої сторінці у Facebook припустив, що браконьєри проникли туди у неділю вночі чи у понеділок зранку.
"Вони заблукали й натрапили на прайд левів - там великий прайд, так що у них не було багато часу", - розповів він агенції AFP.
"Ми не впевнені, скільки їх було - від них мало що залишилося", - додав Нік Фокс.
Протибраконьєрська команда виявила там рушницю з глушником, довгу сокиру, а також кусачки - все це зазвичай використовують мисливці на носорогів.
Щоб дістатися до самих решток людей, рейнджерам довелося усипити кількох левів, відзначив Нік Фокс.
Поліція патрулює місцевість на предмет того, що комусь з браконьєрів вдалося вижити.
Лише за цей рік у Східно-Капській провінції, де знаходиться ця резервація, браконьєри вбили дев'ять носорогів.
А за десятиліття в ПАР знищили більше 7 тис. цих тварин.
Не вперше
Це не перша смерть браконьєрів від левів.
У лютому рештки тіла людини знайшли у парку сафарі біля містечка Хоедспруіт у провінції Лімпопо.
"Схоже, жертва займалася браконьєрством у парку сафарі, коли на неї напали та вбили леви. Вони з'їли її тіло, майже все, залишили лише голову та деякі рештки", - повідомив тоді AFP прес-секретар поліції Лімпопо Моаше Нгуепе.
Незаконне полювання на левів у провінції Лімпопо набуло великих масштабів.
Частинки тіла великих кішок іноді використовують у традиційній медицині не лише в Африці, а й за її межами.
Організація захисту прав тварин The Born Free Foundation стверджує, що кістки та інші частини тіла левів набули великої популярності у Південно-Східній Азії, де їх іноді використовують як замінник кісток тигрів.
У січні 2017 року у Лімпопо виявили трьох отруєних левів з відрізаними лапами та головами.