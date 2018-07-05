Мисливців на носорогів з’їли леви у ПАР

Копирайт изображения Sibuya game reserve Image caption Мисливці натрапили на великий прайд левів, припускають у адміністрації резервації

Щонайменше двох ймовірних браконьєрів, які полювали на носорогів, вбили та з'їли леви у Південно-Африканській республіці, повідомляє тамтешня влада.

Рейнджери знайшли рештки двох, а можливо - трьох, людей у левовій резервації Сібуйя неподалік міста Кентон-он-Сі на південному сході країни.

Також там виявили потужну рушницю і сокиру, якою, як припускають, загиблі планували відрубувати роги тварин.

Протягом останніх років у Африці спостерігається зростання випадків браконьєрства - зловмисники полюють на роги носорогів через значний попит на цей матеріал в Азії.

У Китаї, В'єтнамі та інших азійських країнах вірять, що ці роги є афродизіаками.

Копирайт изображения sibuya-rhinofoundation.org Image caption На носорогів полюють через їхні роги, які потім переправляють до Азії

Власник резервації Сібуйя Нік Фокс на свої сторінці у Facebook припустив, що браконьєри проникли туди у неділю вночі чи у понеділок зранку.

"Вони заблукали й натрапили на прайд левів - там великий прайд, так що у них не було багато часу", - розповів він агенції AFP.

"Ми не впевнені, скільки їх було - від них мало що залишилося", - додав Нік Фокс.

Протибраконьєрська команда виявила там рушницю з глушником, довгу сокиру, а також кусачки - все це зазвичай використовують мисливці на носорогів.

Копирайт изображения sibuya-rhinofoundation.org Image caption Лише за десять років у ПАР вбили більше 7 тис. носорогів

Щоб дістатися до самих решток людей, рейнджерам довелося усипити кількох левів, відзначив Нік Фокс.

Поліція патрулює місцевість на предмет того, що комусь з браконьєрів вдалося вижити.

Лише за цей рік у Східно-Капській провінції, де знаходиться ця резервація, браконьєри вбили дев'ять носорогів.

А за десятиліття в ПАР знищили більше 7 тис. цих тварин.

Не вперше

Копирайт изображения Cameron Spencer

Це не перша смерть браконьєрів від левів.

У лютому рештки тіла людини знайшли у парку сафарі біля містечка Хоедспруіт у провінції Лімпопо.

"Схоже, жертва займалася браконьєрством у парку сафарі, коли на неї напали та вбили леви. Вони з'їли її тіло, майже все, залишили лише голову та деякі рештки", - повідомив тоді AFP прес-секретар поліції Лімпопо Моаше Нгуепе.

Незаконне полювання на левів у провінції Лімпопо набуло великих масштабів.

Частинки тіла великих кішок іноді використовують у традиційній медицині не лише в Африці, а й за її межами.

Організація захисту прав тварин The Born Free Foundation стверджує, що кістки та інші частини тіла левів набули великої популярності у Південно-Східній Азії, де їх іноді використовують як замінник кісток тигрів.

У січні 2017 року у Лімпопо виявили трьох отруєних левів з відрізаними лапами та головами.